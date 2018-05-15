KICK BOKS İLE KARNINI ÇALIŞTIR!





Bazı karın egzersizlerini sana sıkıcı gelebilir. O halde sana karnını çalıştıracak bir kardiyo egzersizi önerisi verelim.

Diyetisyen ve Central Connecticut Devlet Üniversitesi’nde Fiziksel Eğitim ve Performans Bölümü Öğretim Üyesi olan Cassandra Forsythe’nin karnını şekillendirmek için yaptığı favori kardiyo egzersizlerinden biri kick boks. Çünkü kum torbasına vurmak için bacağını kaldırmak ya da ani direkt vuruşlar yapabilmek için kollarını bükmek gibi karın kaslarını çalıştıran hareketleri kapsıyor. Ya da evde mountain climber ve burpee gibi hızlı hareket etmeni (zıplama, sıçrama, dizlerini çekme ve karnını sıkıştırma gibi) gerektiren ve aynı zamanda kaslarını dengede tutan hareketleri birleştirebilirsin. Bu tip egzersizler için zaman, tekrar sayısından daha iyi bir ölçüdür. O yüzden 30 saniye boyunca yapabildiğin kadar tekrar yap ve sonra 30 saniye dinlen. (Her egzersiz için altı ya da sekiz tur yap). Bunu haftada üç ya da dört kez yapmayı hedefle. Bu egzersizde ilerledikçe daha hızlı olacağın için her turdaki tekrar sayın da zamanla artacaktır.



