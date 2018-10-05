KETTLEBELL İLE GÜÇLEN





Kettlebell’ler güç ve dayanıklılık antrenmanı için oldukça harika aletler.

Antrenör ve Uzman Kettlebell Eğitmeni Karen Smith, ellerinin kalça ve karın kaslarınla birlikte vücudunun üç ana güç kaynağından biri olduğunu ifade ediyor: “Ağırlığı sımsıkı kavradığında kaslarına daha çok enerji transferi gerçekleşir. Böylece gerilime daha uzun süre dayanır, daha yoğun ağırlık taşıyabilir ve hatta daha fazla tekrar yapabilirsin.” Tüm bunların sonucunda da vücudunda daha hızlı sürede olumlu değişiklikler görürsün (örneğin kavanoz açma, mobilya çekme ve eşya taşıma gibi eylemleri daha rahat gerçekleştirirsin). Tutuşunu iyileştirmek için dambıl kaldırırken iyice sık veya bir barfikse tutunup mümkün olduğunca asılı kalmaya çalış.

