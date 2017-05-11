“KESE OLMAYAN KADIN ÇABUK YAŞLANIR”





İstanbul’da düzenlenen 3.Mutlu İnsan Beden Ruh ve Zihin Festivali’ne konuşmacı olarak katılan Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, uzun yaşamanın sırrının düzenli uyku ve kararında beslenme olduğunu belirterek, “Kese olmayan kadın çabuk yaşlanır” dedi. Spor Eğitmeni Gülşah Vatan ise bedenin anı sağlıklı yaşabilmesi için saat kurup her 10 dakikada bir pozisyon düzeltmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen 3. Mutlu İnsan Beden Ruh ve Zihin Festivali, kişisel gelişimden sağlıklı yaşama kadar çok geniş bir yelpazede alanında uzman isimleri ağırladı.

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya, güzellik sırlarıyla ilgili önemli püf noktalarına değindi. Uzun yaşamanın sırrını düzenli uyku ve kararında beslenme olarak özetleyen Suna Dumankaya, “Haftada bir cildimize peeling uygulayarak dinç tutun” önerisinde bulundu.

Suna Dumankaya’nın diğer tavsiyeleri ise şöyle:

• Avakadoyu ezin, içine 2 çorba kaşığı bal ve yarım limon koyun. Bu kür hem saç hem de cilt için bir bakım kürüdür.

• Vücut peelingi için kahve kullanın

• Sıcaklardan cildinizi korumak ve kırışıklıkları engellemek için Bir buz kabına maden suyu ve limon sıkıp dondurun. Her gün yüzünüzde dolaştırın.

• Kese olmayan kadın çabuk yaşlanır. Evde mutlaka bir kese olsun. Selülitleriniz için eski usul kese yapın.

• Selülit için en güzeli kese yapmak eski usul kese ve masaj selülitlerinizin önüne geçer.

Gülşah Vatan: “Postürünü düzelt stresini yönet”

Beden duruşlarının önemini anlatan Spor Eğitmeni Gülşah Vatan, bedenin anı sağlıklı yaşayabilmesi için saat kurup her 10 dakikada bir pozisyon düzeltmesi yapılması gerektiğini anlattı ve konuya şöyle örnek verdi: “Göğsünüzde bir madalyon olduğunu düşünün ve karşınızdakine gösterir gibi durun.”

