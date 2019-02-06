Kepek senin de sıklıkla karşılaştığın problemlerden biriyse, çözüm yollarını bizden öğren.

Gigi Hadid- Instagram

Kışın saçında daha fazla kepeğe rastlamanın tek nedeni, havadaki kuruluğun artması değil. Güneş ışığına daha az maruz kalmak da kepek problemini arttırıyor: Dr. Arash Akhavan, güneş ışığının kepeğe neden olan mantarın gelişimini yavaşlattığını söylüyor.

Kepeğe karşı kullanman gereken ürünler

Ausganica Itır Çiçeği Saç Bakım Kremi gibi elma sirkesi içeren bir saç bakım kremi kullan. Elma sirkesi, antimikrobik özellikleri ile öne çıkıyor.

Kepek sorunun tamamen kontrolden çıkmış durumda mı? Dermatolog Dr. Dhaval Bhanusali, ihtiyacın olan içeriğin çinko prition olduğunu söylüyor. Ducray Kelual DS Şampuan’ı (100 ml, 69,90 TL; eczanelerde) deneyebilirsin. Çinko prition kepeğe yol açan mantarı öldüren bir bileşen olduğu için, kepek problemine karşı en etkili silahın olabilir.