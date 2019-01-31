Bunlardan kaçını yapıyorsun? Kaçını yapıyorsun diye hayatla, en çok da kendinle başa çıkamıyorsun? Acı gerçekleri yüzüne vurmanın vakti geldi. Acıysa acı, iyileşmen için bunları yapmaman gerek, unutma…

1. Planlarını iptal ettiğin için suçluluk duyuyorsun



Daha önce yapmayı düşündüğün şeyleri sıraladın, listesini yaptın, planlar hazır ama sen değilsin ve hepsini çöpe attın! Dünyanın sonu değil, üzülme! Her zaman planlarını değiştirebilirsin. Planlar değişmek için var.

2. Her gün yorgunsun

Pek çok şeye ‘Evet’ demişsin, demişsin ama bu da seni yormuş çünkü hayır demeyi bilmen gerek. İşte, sosyal hayatında, diğer her şeyde…



3. Çok düşünüyorsun

Düşündükçe her şeyin daha da negatifleşeceğini bilmiyor musun? Kendine biraz mola ver. Düşüncelerini bir kenarda bırakmayı dene. Bu konuda kendini ehlileştir.

4. Başarılarını ödüllendirmiyorsun

Küçük ya da büyük fark etmez, kendini alkışlamayı bilmelisin. Bu hayat senin hayatın ve zaferlerini kutlamana izin ver. Asma yüzünü, bak o kadar kötü günü alt etmeyi becerip kendine yeni zamanlar yarattın! Asıl başarı bu! Şükret ve iyi olduğunu düşün.

5. Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırıyorsun

Karşılaştırma, neşenin hırsızıdır. Instagram’daki insanların hayatlarına bakıp kendine sorular sormaktan vazgeç. Şekil A: “Neden sevgilim yok? Neden zengin değilim? Neden influencerlar gibi sürekli o eğlenceden bu eğlenceye gitmiyorum?” gibi gibi… Sadece kendin için yaşa. Başkalarının hayatı seni ilgilendirmesin. Ne gerek var? Bunun için üzülmeye değer mi?

6. Her şey hakkında endişeleniyorsun

Kendini üzmek için sebepler arıyorsun. Aslında buluyorsun da. Hayatının her köşesine girip mutlaka endişelenecek bir şeylerin olduğunu görüyorsun. İşin olsun, ilişkilerin olsun… Kendini sürekli böyle düşündürtmek için deli olmalısın!

7. Kontrolcüsün

Otokontrol dediğin şeyde sende durmadan çalışıyor, tik tak tik tak… Kontrolden vazgeç. Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Her şeyi kontrol edecek gücü buluyorsan kendinde tamam, devam. Ama bak yoruluyorsun.

8. Her şeyi umursuyorsun

Bırak bazı şeyler uçup gitsin… Ne ayrılıklar ne hayal kırıklıkları neler neler yaşadın da pes etmedin, bırak gitsin. Gitsin!