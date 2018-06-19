KENDİNİ ŞIMARTMANIN ÖTESİNDE…





Hangimiz pamuklara sarıldığımız sıcacık bir ortamda rahatlamak istemeyiz ki? Hem ruhuna hem bedenine iyi gelecek spa bakımlarını keşfetme zamanı..

Seni en kısa zamanda bir spa randevusu almaya ikna etmek için onlarca sebep saymamıza gerek yok, farkındayız. Spa, kendi başına zaten yeterince keyifli bir deneyim. Ancak onu biraz lüks buluyor ve çoğu zaman erteliyor ya da özel zamanlara saklıyoruz. Oysa spa bakımlarını sağlık ve güzellik rutinlerimiz arasına eklemek için önemli bir sebebimiz var: Spa’da geçen birkaç saat, sağlığını ciddi anlamda etkileyebilecek faydaları da beraberinde getiriyor. O hâlde bize problemini söyle, sana spa çözümünü gösterelim.

SORUN: Jet lag

SPA ÇÖZÜMÜ: Uzun uçak yolculuklarında kan dolaşımın az hareket etmeye bağlı olarak yavaşlar; bu da hücrelerine daha az oksijen gitmesine neden olur ve jet lag durumunu tetikler. Isı terapisi, hidroterapi ve masaj terapileri vücuttaki kan dolaşımını arttırır. New York’tan Holistik Sağlık Uzmanı Hope Gillerman, “Oteline vardığında ya da yatmadan önce farklı sıcaklıklardan oluşan hidroterapiyi dene. Böylece dolaşımın hızlanır ve sinir sistemin yatışır” diyor. Jet lag ile beraber kabızlık, şişkinlik ya da kramp gibi sindirim sorunları yaşıyorsan; spa merkezinde yaptırabileceğin karın masajı da vücudu dengeleyip rahatlatır.

SORUN: Baş ağrısı

SPA ÇÖZÜMÜ: Spa banyoları, seni rahatlatmanın yanı sıra baş ağrılarını azaltmaya da yardımcı olabiliyor. Nasıl mı? Açılan kan damarları, kafandaki baskıyı azaltıyor ve ağrılardan kurtulmanı sağlıyor. Tabii baş ağrının neden kaynaklandığı da önemli. Masaj bağışıklık sistemini güçlendirse de, eğer o esnada bir hastalıkla mücadele ediyorsan, masaj yaptırmak zorlayıcı olabilir. Gillerman durumu şöyle açıklıyor: “Masaj vücudundan toksinlerin atılmasını sağlar. Ancak vücudun hastalık yapıcı faktörlerle savaşırken, başka bir hedefe zorlanmamalı.” Bu noktada doktoruna danışmanda fayda var.

SORUN: Odaklanamama

SPA ÇÖZÜMÜ: Spa tedavilerini zihnimizde genelde gevşemek ve rahatlamakla eşleştiririz. Aslında doğru uygulamalarla odaklanma sorununun çözümüne de yardımcı olduklarını belirtelim. Zihinsel berraklığa ulaşmak için Thai masajı gibi uyarıcı ve canlandırıcı uygulamaları seçebilirsin. Jojoba, portakal, bergamot, okaliptus, biberiye ve paçuli gibi zihni açtığı kanıtlanan temel yağlar kullanılarak yapılan aromaterapileri de masaj ritüeline ekleyebilirsin.

SORUN: Solgun, kuru cilt

SPA ÇÖZÜMÜ: Duş esnasında uyguladığın vücut peelingleri ölü cilt tabakasından kurtulmana yetmeyebilir. Spa merkezlerindeki kese ya da cilt soyma uygulamalarını deneyebilirsin. Evde uyguladıklarından biraz daha kuvvetli olan bu terapi türleri, cildinin tam anlamıyla pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Ölü derilerden kurtulmak için ideal olan geleneksel kese uygulaması, hamam ritüeliyle birleştiğinde hem keyif veriyor, hem de sonrasında pembeleşmiş ve sağlıklı görünen bir cilde kavuşmanı sağlıyor. Ardından cildine uygulanacak losyon ya da yağlarla, cildin bir bebeğinki gibi pürüzsüz ve yumuşacık olacak.

SORUN: Zayıf bağışıklık sistemi

SPA ÇÖZÜMÜ: Sıcak ve soğuk terapiler ile masaj terapileri, lenfatik sistemi desteklemeye yardımcı oluyor. Böylece vücudun metabolik atıklar, toksinler ve bakterileri dışarı atıyor. Bunun karşılığında şişkinlik ve ağrılar azalırken, vücudun hastalıklarla savaşma direnci de artıyor. Ayrıca spa terapileri uyku kaliteni arttırdığı için hâlsizlik ve bitkinliği azaltmada etkili oluyor.

SORUN: Uykusuzluk

SPA ÇÖZÜMÜ: Sıcak su rahatlamayı, rahatlamaksa uykuyu getiriyor. Böyle söyleyince kulağa çok basit geliyorsa durumu biraz daha açıklayalım: Gergin vücudunu sıcak su dolu bir küvete soktuğunda, sıcaklık vücut ısını yükseltiyor ve kaslarını gevşetiyor. Bu da seni bir anlamda “yorgun” hâle getiriyor ve daha iyi uyumanı sağlıyor. Ancak asla bir sauna ya da sıcak bir spa odasında uyuyakalma; bu hiç iyi bir fikir değil.

SORUN: Stres

SPA ÇÖZÜMÜ: Tüm bu rahatlama ve sıcakta gevşeme hâlleri sadece mecazi olarak değil, gerçek anlamda da insana iyi geliyor. Sıcak bir jakuzinin içinde, saunada ya da buhar banyosunda oturup, aldığın bu terapinin sana iyi geleceğini düşünmek, stresi büyük oranda azaltıyor. Stresin azalmasının da zihinsel ve fiziksel sağlığına olumlu etkileri olduğunu söylememize bile gerek yok.



