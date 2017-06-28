KENDİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN BU RÖPORTAJI OKU

Ayşe Tolga ismi, kocaman bir gülümseme sebebi! Kurduğu ‘iyi yaşam atölyesi’yle dünyayı daha yaşanılır bir yer haline getirmek için çabalıyor ve bunu gerçekten de samimiyetle, sevgiyle ve emekle yapıyor. Oyunculuktan yazarlığa pek çok alanda da aktif olan ‘anne’ Ayşe Tolga‘yı daha yakından tanımak için mail kutusunu sorularımla tıklattım. Çalışkanlığını bunda da gösterip bir günde cevapladı. Hayatını değişime açan, açmak isteyen, daha yeni bir ‘Ben’ için “Buradayım!” diyenler, Ayşe Tolga’ya kulak versin.

RÖPORTAJ: Nilüfer TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

Ayşe Tolga İyi Yaşam yolculuğu ne zaman nasıl başladı?

Ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik eğitimi aldım, ancak yaptığım tercihlerle bu konuda ilerlemek istemedim; oyunculuk eğitimi aldım. 1994 senesinden beri televizyondayım. Oyunculuk, program sunuculuğu, seslendirme, özel gecelerde sunuculuk yapıyorum. 2005 senesinde oyunculuktan artık keyif almadığını fark ettiğim için, doğal terapiler konusunda ilerlemeye karar verdim. Masaj terapileri, estetisyenlik, aroma terapi, bütünsel tıp, SPA terapileri üzerine dünyanın çeşitli yerlerinde eğitimler aldım. 2005 senesinde markam Aisha için çalışmalara başladım. 2007 senesinde Türkiye’nin ilk aroma terapi markası olan Aisha’yı piyasaya sürdüm. 2007 senesinde Londra’da bulunan ITHMA ( Instute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy) eğitimine başladım. 2009 senesinde Klinik Aromaterapist ve Bütünsel terapist diplomamı alarak mezun oldum. Ülkemizde kalifiye SPA terapisti eksikliğini görerek Doğal Terapiler Akademisi okulunu açtım. Masaj ve spa terapileri üzerine sertifika programları düzenledim. 2012 senesinden beri Ayşe Tolga İyi Yaşam Projesi ile, topluma uzmanlar aracılığıyla doğru beslenme, spor ve egzersiz, anne ve çocuk bakımı, doğal talepler üzerine bilgi vermeyi sosyal medyada, internet sitemden ve YouTube kanalım üzerinden paylaşıyorum. 2016 Şubat ayında iki senelik emeğimin ürünü olan kitabım ‘İyilik Sende‘ piyasaya çıktı.

8 haftada değişim programı, AVM sohbetleri, atölye çalışmaları , kapalı gruplara eğitimler…

8 Haftada Değişim Programı, çevremde çok fazla mutsuz insan görmeye başlamamla ortaya çıktı . Bu beni harekete geçirdi ve kişisel spor eğitmenleri, beslenme uzmanları, diyetisyenler, stilistlerle, psikologlarla, yaşam koçlarıyla bu halinden memnun olmayan kişileri mutlu hale getirmeye başladık. Bizim amacımız onlara balık yemesini öğretmek değil, tutmasını sağlamak oluyor. Hareket etmenin a,b,c’sini öğretelim ki, hayatları boyunca bu iyi yaşam felsefesi sürsün. İyi yaşam dediğimiz şey aslında bir bayrak. Benim elimden başkasının eline geçiyor ve yayılıyor. Onlardaki temel değişimi görmek bana en büyük hediye. Bunun dışında oteller ve merkezlerde detoks ve iyi yaşam kampları düzenliyorum. AVM’lere iyi yaşam sohbetleri düzenliyorum . Yine hedefim ve misyonum aynı iyi yaşam felsefesini anlatmak.

Oyunculuğun yanı sıra ‘iyi yaşam temsilcisi’ olarak biliniyorsunuz. Bunu biraz açsak… Bir tür yaşam koçu diyebilir miyiz sizin için?

Bir tür yaşam koçu değil, bütünsel sağlık koçuyum. Ruh- beden- zihin ayrılmaz bir bütündür. Fizik sağlığımızın iyi olması yeterli olmuyor , kişileri zihinsel olarak da kodlamak gerekli.

İyi bir hayat yaşamak için bir TOP 10 Listesi yapacak olsanız, bu listede neler yer alırdı?

– Minimum 2 öğün yemek. Tabaklarımızın % 80’i yüksek lif, vitamin- mineral içeren az pişmiş sebzelerden , % 20’si protein olabilir.

– En az 10 bardak iyi kalite su için.

– 6-8 saat uykunuzu uyuyun.

– Sevdiğiniz 3 kişiyle 5 dakika sohbet edin.

– Her gün mutlaka 1 saat yürüyün.

– Haftanın 3 günü 30 dakika egzersiz yapın.

– Geri dönüşümü hayatınıza geçirin, asla plastik şişe kullanmayın, çöplerinizi geri dönüştürün.

– Organik beslenin.

– Düzenli olarak iyilik yapın.

– Zihninizi temizlemeyi öğrenin. Meditasyon, nefes, yoga yaparak zihni boşaltın.

Aile önemlidir, her gün en az bir öğün yemek masasında ailenizle olmaya çalışın. Birlikte yemek yiyin.

Ayşe Tolga’nın bir günü nasıl geçiyor? Sizi Story’den takip etmeye çalışıyoruz. Epey yoğun bir hayat…

Aslında hayatımın bir kısmını izliyorsunuz, katıldığım çoğu davet ve etkinliği koymuyorum bile. Yoğun olmayı, dolu yaşamayı seviyorum. Enerjim aslında hizmet motivasyonuyla geliyor. İyi şeyler için çalışınca sanıyorum insanın yolu da açık oluyor. Ben çalışmayı, hizmet etmeyi, iyi hissettirmeyi seviyorum.

Arada sizin de kaçamaklarınız oluyordur. Kendinizi nelerle şımartıyor, nelerle ödüllendiriyorsunuz?

Kahvaltıda simit yemeyi seviyorum, bazen iyi kalite bir makarnaya ya da bir kadeh kırmızı şarap benim kaçamaklarım.

Kariyer sahibi, başarılı, insanlara iyilikler ve güzellikler sunan bir kadın Ayşe Tolga. Bir de ‘cancan’ı var onun. Kızınız Can Yael, sağlıklı yaşama epey önem veren bir annenin kızı olarak neler yiyip içiyor? Çocuk sahibi olan ebeveynlerine tavsiyeleriniz neler?

Sağ olun, ben evimde kendim rol model olmazsam, çocuğumun bir şey öğrenemeyeceğini düşünüyorum. Evimizde her zaman gerçek temiz ve doğru gıdalar bulunur. Eğer evinizde şeker, işlenmiş yiyecekler, fast food varsa iyi beslenmeyi unutun. Lütfen zahmet gösterin, lütfen paranızı iyi yiyeceğe harcayın. İyi yiyecek ilacınız, gelecekte sizi hastalıklardan koruyacak en önemli silahınız.

Hep pozitif olmak mümkün mü? Siz dışarıdan bakınca böyle görünüyorsunuz? Bunu sağlamanın yolu nereden geçiyor?

Pozitif olmak değil , pozitif planı bilinçle seçmek önemli. Hayat her zaman iniş ve çıkışlarla dolu. Ben bedenimi iyi besliyor, uykumu alıyor, suyumu içiyor, düzenli hareket ederek hormonal dengemi koruyorum. Bu da zihinsel sağlımı korumama yarıyor. Senelerdir yaptığım çalışmalar bana bir farkındalık kazandırdı. Merkezimi asla kaybetmemi sağlıyor, bu. Sizin pozitif gördüğünüz aslında benim kendi gerçeğimi asla kaybetmememden kaynaklanıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasındasınız. Sizce bir gün bu paylaşımlarımızın sonu gelecek mi?

Benim paylaşımlarımın sonu gelmez. Çünkü derdim sayfamdan ürün reklamı yaparak para kazanmak, insanların beğenmesini sağlamak değil, amacım her gün bir iş planıyla yayınladığım içeriklerimle insanlara kendilerini iyi hissettirmek. Sosyal medya bir gün bitse bile aysetolgaiyiyasam.com sitem ve YouTube kanalımda yayınlarım devam edecek.

Bize 2017 için bir sağlık reçetesi yazsanız, bu ne olurdu?

Merkezinize dönün. Sizin için değerli olan şeylerin listesini çıkarın ve sahip olduğunuz kişisel değerlerinize sahip çıkın. Spor yapın, açık havada koşu etkinliklerine katılın, hiç denemediğiniz yemekleri deneyin, aynada her sabah gözlerinizin içine bakarak kendinize kocaman bir “Günaydın! Seni çok seviyorum!” demeden güne başlamayın. Her gün en az 5 kişiye kocaman sarılın, aşka vakit ayırın, romantizm ve cinselliğin sizi canlı tutacak en önemli şeylerden olduğunu unutmayın.

Bir de bir öğün tarifi alalım sizden. En sevdiklerinizden mesela…

Şampiyon kahvaltısı

3 organik yumurta biraz sütle çırpın, çırparak pişirin, yarım avokado dilimleyin , tam buğday ekmeği ile yiyin.

Bir dönem Instagram’dan yaptığınız egzersizleri de izleme fırsatı buluyorduk. Arkası kesildi sanki! Öyle ayrı bir hesap mı açsanız acaba…

Ben de fark ettim. Devam edeceğim.

Özellikle Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. Bireysel hayatımızın zorlukları bir yana toplumsal olarak da defoluyuz bugünlerde. Ruh ve kafa sağlığımızı korumak için nelere sığınmalıyız?

Terör bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil, kişilerde post travmatik stres bozukluğu başladı. Bu anlamda nefes, yoga , spor, arkadaşlarınızla ev toplantıları, dans etmek veya şarkı söylemek, önerebileceklerim.

Biraz da diziden bahsetsek… Bitecek mi yoksa? Televizyonda başka projeleriniz var mı?

Bitmek mi? Seksenler 6 sezondur TRT’nin en yüksek ratingleri işlerinden biridir. Cumartesi’leri yayındayız, devam…