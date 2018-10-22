KENDİNİ İYİ HİSSETMENİN YOLLARI





Sen kendini iyi hissetmek için neler yapıyorsun?

Ford Trend Report’un verilerine göre kadınlar, kendilerini iyi hissetmek için ayırdıkları vakitte SPA uygulamaları yerine yoga ve meditasyon pratiklerini tercih ediyor. Bunun bir nedeni de, doğu pratiklerinin rahatlamak ve denge sağlamak isteyenlerin bütçesine de uygun olması. Meditasyon yapmak için ücret dahi ödemene gerek yok. Telefonuna indireceğin meditasyon müzikleri ya da yönlendirmeli meditasyon uygulamaları ile her yeri rahatlayacağın bir mabede çevirmek senin elinde.

En iyi meditasyon uygulamaları

Headspace

Başlangıçta meditasyonun temel adımlarını öğrenebileceğin Headspace; eğlenceli videoların da eşlik ettiği 10 seviyelik bir programı uyguluyor. Dilersen biraz ücret ödeyerek, farklı seviyelere ve farklı amaçlara (sağlık, uyku, ilişkiler, vs) yönelik programlardan yararlanabilirsin.

Buddhify

Meditasyon uygulamaları içinde en özelleştirilebilir olanı Buddhify, sunduğu meditasyon programlarının dışında kendi meditasyon programını yaratmana olanak sağlıyor. Kendini gün içinde nasıl dengeleyebileceğini gösteren, dersler sonunda kendine verdiğin değerler sayesinde gelişimini de görmen sağlayan bu uygulama ile bahaneler de ortadan kalkıyor!

Sattva

Meditasyonu oyun ile birleştiren bu uygulama daha önce hiç meditasyon yapmamış kişiler için hayli faydalı. Oyun türündeki meditasyon uygulaması seni sakinleştirirken motive de ediyor.



