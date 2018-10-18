KENDİNİ DAHA ÇOK SEVMENİN YOLLARI





Kendini daha çok sevmek ve bedenine daha pozitif bakmak için hemen şimdi atabileceğin bazı adımları öğrenmeye ne dersin?

Egzersiz Yap

Yeme bozuklukları ve beden algısı konusunda uzman olan Psikolog Nicole Hawkings, “Araştırmalara göre ağırlık egzersizleri ve yoga, vücudumuza verdiğimiz değeri arttırıyor” diyor.

Takibi Bırak

Liseden tanıdığın o popüler kızın sosyal medya hesaplarını didik didik etmeyi bırak. (Seni yargılamıyoruz, hepimiz bunu yaptık!) Hawkins, kendini uzun bir süre boyunca başkalarıyla kıyaslayarak eleştirmenin sana zarar vereceğini ifade ediyor.

Eleştirel Sesini Dinle

Psikoterapist Elizabeth Scott, kafandaki o eleştirel sesi dinlemen gerektiğini ifade ediyor:

“Kendi kendine, ‘Çok acımasızsın, neye ihtiyacın var?’ diye sor. Kabullenmeye mi? Kendini benimsemeye mi? Neye ihtiyacın varsa onu kendine verebiliyor musun?”

Masaj Yaptır

Hawkins, beden algısının kişilerin mahremiyetine etki edebileceğini hatırlatıyor ve bir masaj terapistinin yardımcı olabileceğini söylüyor: “Başkası bedenine dokunurken rahatlayabilmek ve görünüşün yerine hissettiklerine odaklanmak, adeta bir terapi etkisi yapar.”

Bedenini değiştirmek istemene rağmen onu sevebilir misin?

Evet. Bedenimizi sevmenin, sürekli güzel hissetmekle eşanlamlı olduğunu düşünsek de bu doğru değil. Bedenini sevmek ona iyi bakmak ve ne olursa olsun ona saygılı olmak demek. Kendine asıl sorman gereken, neden farklı bir beden istediğin. Daha sağlıklı, dayanıklı veya daha az stresli olmak, bedenini sevmeyle paralel gider. Ama aradığın değişiklik, görünümünü değiştirmeyle alakalıysa, bu daha sıkıntılı bir durum. Eğer beslenme ve egzersiz alışkanlıkların sadece görünümünle ilgili şekilleniyorsa, uzun vadede sürdürülebilir olma şansları yok. Bedenin senin yuvan ve ona sadece bakış açına göre saygı göstermek, yanlış bir yaklaşım.

Kaynak: Northwestern Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Beden ve Medya Laboratuvarı Başkanı ve Beauty Sick kitabının yazarı Prof. Dr. Renee Engeln



