KENDİNE ODAKLAN





Kendine odaklanmayı ve amacına yönelik yaşamayı unutma!

Araştırmalar, hayatın ne kadar amaca yönelik olursa, başkalarının hayatına o kadar az gıptayla bakacağını gösteriyor. Günümüzde artık herkes sosyal medyada yaşıyor ve kıyaslama yapmak ciddi şekilde sinirlerimizi bozabiliyor. Üstelik hayatın seni ne kadar az tatmin ediyorsa, başkalarının hayatını o kadar fazla izleme isteği duyuyorsun ve kendini onlarla kıyaslıyorsun. Bu da çoğunlukla mutsuzlukla sonuçlanıyor. Ancak araştırmacılar, bu şekilde vakit kaybetmeden derhal kendi hayatınıza odaklanmanı öneriyor. Hayatında bir amaç veya hedef belirle ve kendi dünyanda ne gibi değişiklikler yapmak veya deneyimler edinmek istediğini düşünün. Sonra günlük olarak bu hedefine zaman ayır ve ona ulaşmak için gerekli çalışmaları yap.

Kaynak: Psychology Today

