KENDİNE İYİ BAKMA REHBERİ





Kendine iyi bakmanın yollarını anlatıyoruz.

Kendine iyi bakmanın nihai amacı, birçok hastalığın kaynağı olan stresi arttırmak değil azaltmak. Bu yüzden onu ilk anlamıyla ele almakta fayda var: Kişisel bakımına, sağlığına ve mutluluğuna yönelik çaba göstermek, aslında herkesin ulaşabileceği, kolaylıkla edinebileceği basit alışkanlıklar edinmek demek. Mutlaka pahalı bir krem kullanmak veya düzenli masaja gitmek değil. Uzmanlar, günlük hayatında rahatlıkla yapabileceğin basit ama etkili tüyolar veriyor.

Telefon detoksu yap

Telefonun başta olmak üzere, tüm elektronik cihazlarını bir süreliğine kapat ve tüm uyaranlardan uzak kalarak o an ne yapıyorsan ona odaklanmayı dene.

Şükrettiğin şeylerin listesini yap

Her şeyin ters gittiğini mi düşünüyorsun? Hayatında sahip olduğun için şükrettiğin her şeyi bir deftere yaz. Bu, sahip olduğun yakın kız arkadaş grubun, hatta işinin evine yakın olması bile olabilir.

Kitap okumaya zaman ayır

Kendine iki saat boyunca sanatla buluşacağın bir zaman dilimi hediye et. Kitap oku, tiyatroya git ya da bir boyama kitabı al ve zevkine göre boya.

Kahkaha at, sağlıklık kal!

İşte anında sonuç alabileceğin keyif verici bir yol: En sevdiğin komedyenin şovunu veya favori komedi dizinin bir bölümünü izle. Daha önce defalarca izlemiş de olsan kahkahalarla güleceğin garanti!

Dans et

Spotify listende Beyoncé veya Rihanna’nın en kışkırtıcı şarkısının sesini sonuna kadar aç ve kimseyi umursamadan rahatlayana kadar kurtlarını dök!

