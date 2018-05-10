KENDİNDEN DAHA YAŞLI BİR ERKEKLE BİRLİKTE OLMAK…





Yaşça büyük bir adamla ilişki yaşadığında ve bundan arkadaşlarına bahsettiğinde ortalıkta hemen şu sorular -ve bitip tükenmek bilmeyen önyargılar- dolaşır: “O adam baban yaşında!”, “Kendi yaşıtın birini bulamadın mı?”, “Hala birlikte misiniz, nasıl yani!”, “Sekste kötü, değil mi?”Hepsini teker teker yanıtlamaktan yorulursun artık. Hayır, kendi akranlarınla birlikte olmayabilirsin! Ve evet, yaş farkına rağmen hayatının en tatminkar seksini yaşayabilirsin.

Öncelikle şunu söyleyelim: Sorumluluk duygusu epey gelişmiş, duyarlı ve olgun bir erkekle ilişkin rayında gidebilir. Ancak farklı jenerasyonların bir araya gelmesinin bazı zorluklar doğurduğu bir gerçek. Ve evet, çiftlerin bu esnada karşılaştıkları sorunlar gözlerinde daha da büyüyebilir ve bu da belki ayrılık sürecini hızlandırır. Ancak zorlukları aşıp mutlu olan çiftlerin varlığını da inkar edemeyiz.

Bu tarz bir ilişki yaşayan kadınlara kulak vermeye ne dersin?

Merve*, (32): İnsanlar niyetinden şüpheleniyor.

Merve, 50 yaşındaki eşi Taylan ile altı yıl önce birlikte olmaya başladığında, ailesinin çok gergin olduğunu söylüyor. Hatta kız kardeşinin, Mehmet’in mizah anlayışı ile dalga geçerek “baba esprileri” başlıklı bir yazıyı kendisine gönderdiğini gülerek anlatıyor. Kız kardeşi endişelerini dile getirirken, “Bir sorunu olmalı” ya da “Kendi yaşındaki kadınlarla anlaşamıyor herhalde” gibi teoriler üretmiş. İlk zamanlar, insanların şüpheleri Merve’nin ilişkisini sorgulamasına yol açmış. Koblenz, “Başka insanların eleştirileri, içinde negatif sese dönüşme potansiyeline sahiptir” diyor. Neyse ki Merve, eşiyle vakit geçirdikçe şüphelerinin yersiz olduğunu fark etmiş ve ilişkisine olan güvenini yeniden kazanmış. Şimdi, Taylan’ı yakından tanıma fırsatı bulan ve Merve’yi mutlu ettiğini gözlemleyen yakınları da bu ilişkiyi destekliyor. Her ne kadar onlar bu duruma alışmış olsa da, tanımadıkları insanların bakışlarına maruz kalmaya devam ediyorlarmış. Ancak tepkileri umursamamayı öğrenmişler. Taylan “O benden çok daha olgun. Umarım ben de bir gün onun kadar olgun olurum” derken Merve, “Kalbi bir çocuk gibi saf olan, güvenebileceğim bir eş” diyor. İşte böyle tezatlar da olabiliyor!

Azra, (25): Seks çok daha iyi olabilir.

Azra kendisinden 10 yaş büyük olan sevgilisi Sedat ile ilk seviştiğinde, ‘Bu farklıydı’ diye düşündüğünü hatırlıyor. “Beraber olduğum diğer erkeklere kıyasla benim aldığım hazza daha odaklıydı. Bu, olgunlukla alakalı bir şey. O zaten neyi isteyip neyi istemediğini biliyor. Ve benim nelerden hoşlandığımı sormayı da ihmal etmiyor” diyor. New Yorklu Psikoterapist Jonathan Alpert ise bu durumu; otuzlu yaşlarında ve daha yaşlı olan

erkeklerin ihtiyaçlarını daha net dile getirmelerine ve aynı zamanda yatakta veya yatak dışında başkalarının ihtiyaçlarını dinleme konusunda daha iyi olmalarına bağlıyor. Ayrıca bu noktada iletişimin önemi de ortaya çıkıyor. Alpert, “Bazı çiftler yıllar sonra -arada bariz bir yaş farkı olsa bile- cinsel uyumlarını sürdürebiliyor. Ancak bir erkeğin erekte olabilme ve erekte kalabilme kabiliyeti, libidosuyla birlikte yıllar geçtikçe azalıyor” diyor ve ekliyor; “Seks hayatlarını birbirinden keyif almak, sevgi ve yakınlık üstüne kuran çiftler, cinsel birleşmeye odaklananlara göre daha başarılı oluyor.”

Nevra, (31): Geçmişi göz ardı edemezsin.

Nevra, dokuz yıl önce partneri Mert ile tanıştığında 22 yaşındaydı ve üniversiteden yeni mezun olmuştu. Şu an 44 yaşında olan iki çocuk sahibi Mert o zamanlarda 35 yaşındaydı ve eşinden bir yıl önce ayrılmıştı. Nevra ilk başlarda ailede kendine bir yer edinmeye çalıştığında pek hoş karşılanmamış. Çocuklar, merhaba dediğinde ona doğru düzgün karşılık bile vermiyormuş. Tüm zorluklara rağmen Mert’in peşini bırakmayan Nevra bunun nedenini, “Onu seviyordum ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen harika bir mizah anlayışı vardı” diye açıklıyor ancak “Bunları o kadar genç bir yaşta yaşamak zordu” diye de ekliyor.

Dört yıl önce Nevra bir kırılma noktası yaşamış ve Mert’ten kendisini aileye benimsetmek yerine öncelikle çocuklarıyla olan ilişkisini düzeltmesini istemiş. Bu isteğinden sonra da üç yıl boyunca çocukları görmemiş. İlişkinin bu aşaması sabır ve gayret gerektirse de sonunda işler yoluna girmiş. Bu süreçte Mert hem ilişkilerine dış etmenlerden bağımsız olarak bir şans vermeleri gerektiğini, hem de çocukların onun “bölünmemiş” ilgisine ihtiyaç duyduğunu kavramış. Şimdi Nevra ve çocuklar yavaş yavaş bir bağ kurmaya başlamışlar.

Koblenz, Nevra’nın baba-çocuk ilişkisine verdiği önceliği takdir ediyor ve “Geçmişten gelen ne varsa -finansal konular, eski sevgililer veya çocuklar- üstünü örtmek yerine üzerinde durulmalı” diyor. Geçmişe öncelik vermek Nevra ve Mert’e geleceklerini beraber planlamak adına yardımcı olmuş. Mert’in çocuklarına olan bağlılığını görmek ise Nevra’nın da aslında çocuk sahibi olmak istediğinin farkına varmasına yol açmış. Şu an beş yaşında olan kızlarına hamile kaldığında içi oldukça rahatmış. “O ne yaptığını biliyordu. Bana da kendi anne kimliğimi belirlemem için gereken kişisel alanı tanıdı” diyor.

LGBT ilişkilerinde durum ne?

Burak, (26), En tatmin edici seks!

Burak, geçtiğimiz aylarda bir yıllık ilişkisini bitirse de, hayatının en keyifli ilişkini şu an 43 yaşında olan Özgür ile yaşadı. Özgür’le bir ilişki aplikasyonunda tanıştıklarında her ne kadar ilişki aramayan bir adam olsa da, aralarındaki yüksek çekim zaman içinde ilişkiye dönüşmüş. “Ortak ilgi alanlarımız vardı ve birlikte saatlerce bir seyahat dergisinin sayfalarında kaybolmak bile benim için çok özeldi” diyor. İlişkileri Ferzan Özpetek filmlerindeki kadar samimi ve renkliymiş. Yakın arkadaşları başta bu ilişkisini önyargıyla karşıladıysa da, zamanla onlar da Özgür’le epey kaynaşmış. “Sanırım bugüne kadarki en tatminkar seksimi onunla yaşadım. Bazı konularda yaşadığım korkuları da aşmama yardımcı oldu” diye de ekliyor.



