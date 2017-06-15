KENDİNDEN ÇOK DAHA GENÇ BİR ERKEKLE BİRLİKTE OLMAK…

Eğer yaşı sadece sayı olarak kabul etmeye hazırsan, bir cennet dolusu genç erkek denizinde yüzmek için paletleri takmaya başlayabilirsin.

Haberin olsun, şehirdeki tüm havalı çocuklar hep genç! Madonna veya Demi Moore olmak zorunda değilsin. Bekarsın madem, çık dışarı biraz ve etrafına bak! Seni arzulayan pek çok genç erkeğin kuyruğa girdiğini göreceksin. Sadece kendine güven.

‘Sex and the City’ dizisinin müdavimlerindensen ya da birkaç defa izlediysen Samantha Jones karakterinin genç erkeklerle olan birlikteliklerini de hatırlaman olası. Ciddi ciddi bu deneyimi merak ediyor ama utanıyorsan sözü uzatmadan konuya girelim. Orta yaşa dayanmış kadınlar, genç erkeklerle olan ilişkilerini anlatıyor; hikayelere hazır mısın?

“Bir defa benden 10 yaş genç biriyle birlikte oldum. Ben 36’ydım, 0 26. Hayatımızın farklı noktalarındaydık. O ilk işinde çalışıyordu. Ben de bir pazarlama firmasında şeftim. Uzun saatler boyunca çalışıyordum, o sekiz saat çalışıp benden bir hayli düşük maaş alıyordu. Bu ilişkiyle ilgili en sevdiğim şey tüm gücün bende olmasıydı. Tüm kararları ben alıyordum; tatilde nereye gideceğimizden hangi restoranda ne yiyeceğimize kadar… Neredeyse her şeyi ben ödüyordum; yemek, uçak biletleri, içkileri falan… Evet, bunlar hoşuma gidiyordu çünkü ona dayanmak zorunda olmadığımı hissediyordum. Onun gücüne ihtiyacım olmadan ayakta kalmaktan bahsediyorum yani. Gücümü bana her defasında hatırlatan bir figürdü. Ayrıca hayatımı eğlenceli hale getiren bir adamla kendimi özgür hissediyordum. Ne zaman işle ilgili canım sıkılsa beni cesaretlendirmek ve sıkıntımı gidermek için sabah dörtlere kadar benimle partiliyordu. Bu ilişkinin vizyonunu sevdim. Bir yıl birliktelikten sonra ilişkimiz sona erdi. Beni, kendinden iki yaş büyük biriyle aldattı. O vakitten sonra onun benim için o kadar da büyük bir hazine olmadığını fark ettim. O, sadece küçük bir çocuktu. Geçti, gitti.” Tamara K. , 38

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“41 yaşındaydım o zamanlar. O ise 33’ündeydi. Beni heyecanlandırdığını dün gibi hatırlıyorum. Konserlere, barlara gitmeyi seviyor, sadece sinemaya gitmek veya yemek yemek gibi aktivitelerin dışında da bir şeyler yapıyorduk. Dürüst olmam gerek, bana kendimi çok genç hissettiriyordu. İlk birlikte olmaya başladığımız zamanlarda onun yaşında olduğumu düşündü. Ondan 10 yaş olduğumu öğrenince de şoke oldu. Yaşımdan daha genç göründüğümü söyledim. Yaş faktörü onun için hiç de önemli değildi. İkimiz de kariyerlerimizde başarılıydık, politik ve toplumsal bakış açımız da neredeyse aynıydı. Ama yine dürüst olmam gerekirse onun ilişkide bir türlü rahat olmaması çok yorucuydu. Olmadı, yürümedi.” Amy V., 43

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“2012 yılını gidelim. Benden 15 yaş küçük biriyle birlikte çalışıyordum. Kendimizi bir anda romantik bir ilişkinin içinde bulduk. Şirketin düzenlediği bir tatil partisinin ardından birlikte olduk. Henüz boşanmıştım ve hızlı gidiyordum. Eğlenceli ilişkilere yelken açmıştım ve küçük çapkınlıklar yapıyordum. Yakışıklı, genç bir adamla birlikte olmak açıkçası bana çok iyi geldi, kendimi iyi hissetmemi sağladı. Bana birlikte olduğu yaşça en olgun kadın olduğumu söylemişti. Ama zaten kendinden yaşça büyük kadınlarla birlikte olmayı seven bir erkekti. Çok fazla ortak noktamız yoktu, bu çok da önemli değildi aslında. Birlikte muhteşem zaman geçirdik. Her şeyin iyi gitmesine rağmen çevremdeki insanlar bana “Deli misin? O çok genç!” deyip duruyordu. Çocuklarım ilişkimizi öğrendiğinde bir süre benimle konuşmadı. Yakın arkadaşıma göre eski kocamandan intikam alıyordum. Sadece beş ay birlikte olduk ama bu yaş farkından dolayı değildi. Wendy P., 47

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“43 yaşındaydım, erkek arkadaşım da 29. Aslında aramızda o kadar fazla yaş farkı olduğunu söyleyemem. Belki dört ya da beş defa dışarı çıktığımızda annesi olduğumu düşünenler olmuştur. Bebek yüzlü olduğu için çok genç görünüyordu. Erkek arkadaşım olduğunu söylediğimde insanların yüzündeki utanç ifadesini görmeliydiniz!” Olivia C., 44

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“Herkesin sandığı ama yanıldığı bir şey var; genç biriyle birlikte olduğunuz zaman karşı cinsin çok daha vahşi ve çocuksu olduğu. Ama aslına bakarsanız bunun tam tersi. Benden dokuz yaş küçük biriyle birlikte oldum. Onunla internette tanıştık. Ciddi bir ilişki peşinde değildim. Henüz hukuk fakültesini bitirmişti ve çok çalışıyordu. Bense yarı zamanlı bir işte çalışıyordum ve oyunculuk seçmelerine katılıyordum. Ondan daha büyük olmama rağmen eğlenceli şeyler yapmak isteyen de hep bendim. Çok uzun sürmedi çünkü o evlenmek istiyordu; eş arıyordu. Benimse yakın gelecekte böyle bir arzum yoktu.” Alexia L., 37