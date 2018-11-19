“KENDİMİ HEP UYKUSUZ HİSSEDİYORUM”

Uyku haline karşı alınması gereken önlemler neler?

Şehir yaşamının bizde yarattığı en büyük sorunlar arasında yorgunluk ve halsizlik yer alıyor. Buna bir de sürekli uyuma isteği, uyku hali eklenince kimi zaman günler çok zor geçebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün ışığının azaldığı ve havaların soğumaya başladığı bugünlerde hareketsizliğin de etkisiyle vücudumuzun bir nevi kış uykusuna hazırlandığını söylüyor.

Bol bol su iç

Soğuk havalarda susama hissi azaldığı için gün içerisinde tüketilen su miktarı hayli düşüyor. Susuzluk ise tansiyonu düşürerek ve birçok enzimatik reaksiyonu yavaşlatarak uyku hissini artırıyor. Uyanınca içeceğin 2 bardak ılık su ile güne daha dinç başlayabilirsin.

Çay ve kahve miktarına dikkat et

Gün içinde tüketilen çay ve kahve birçoğumuz için şüphesiz vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Oysa içerdikleri kafein nedeniyle çarpıntı ve uykusuzluk yapabildiklerinden gece uyku düzenimizi bozarak gündüz uyuklamamıza neden olabiliyorlar. Çay ve kahveyi sabah saatlerinde tüketmek, hatta kafeini düşük yeşil çayı tercih etmek bu durumu düzeltmeye yardımcı olabiliyor.

Gazlı, şekerli içeceklerden uzak dur

Gazlı, şekerli içecekler ile meyve suları tüketmek yağ dokusunu artırıyor. Bu içecekler yüksek kalori nedeniyle hem kilo aldırıyor hem içtikten sonra şeker dalgası oluşturarak uyku hali yapabiliyor. O nedenle bu tür içeceklerden uzak dur. Meyve suyu yerine ara öğün olarak az miktarda meyve tüket.

Hareketsizlikten kaçın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja bak ne diyor:

“Özellikle ofis çalışanları için önemli olan bu durum tam bir kısır döngüdür. Oturdukça enerjimiz düşer, enerjimiz düştükçe hareket isteği azalır. Ofis içinde bile yapacağımız hareket ile birlikte kan akışı artacağından daha verimli ve enerjik hale geliriz.”

Kahvaltıya özen göster

Hepimiz birbirimizden farklıyız, bu yüzden herkes için tek bir formül vermek doğru değil. Kimimiz hiç kahvaltı yapmıyor iken, kimimiz kahvaltısız adım atamıyor. Ancak sağlıklı ve özenle seçilmiş bir kahvaltı enerjimizi artırarak gün içi uyuklamalarını azaltıyor.

Kan şekerini dengede tutan besinleri tercih et

Gün içinde şekerli gıdalardan uzak durmaya çalış. Öğün miktarını düşük tutarken, seçiminizi güzel yapın. Çok dolduracağınız bir mide enerjik hissetmek yerine bitkinlik ve uyuklamaya yol açıyor. Ara öğünlerde ise yiyeceğin bir çikolata o anda iyi hissettirirken kısa süre sonra bitkinlik ve uyuklama hali yapabiliyor. Onun yerine tahıllı kraker gibi daha kompleks karbonhidratları tercih et.

Bulunduğun ortamı aydınlık tut ve havalandır

Az ışıklı, havasız ortamlar rehavet ve uyku hali oluşturur. Ortamını her zaman aydınlık tut ve havalandır, hatta aralıklı olarak dışarı çıkıp temiz hava almak enerjini yükselteceğinden buna zaman yarat.

Geçmeyen uyku halin varsa sebebini ara

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja ‘nın önerisi şu şekilde: