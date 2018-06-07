KENDİ KOŞU KULÜBÜNÜ OLUŞTUR!





Koşmak istiyor ancak bir türlü motive olamıyor musun? Önce bir hedef belirle, sonra kendi koşu grubunu kur. Koşu kulübü sayesinde fitness hedeflerine ulaşırken eğlenceli zaman geçirebilir ve bir amaç için ortak çalışmanın keyfini yaşayabilirsin…

Global sporcu performansı ve fitness eğitimlerinden sorumlu olan Samantha Clayton’ın bazı önerileri var.

Bir arkadaş bul ve kendi koşu kulübünde forma gir

Koşu, her şeyden önce hemen herkesin her yerde yapabileceği bir aktivitedir. Koşmak ekstra bir beceri gerektirmediği gibi, ekipmana da ihtiyaç duymazsın. Fitness programını koşuyu ekleyen pek çok insanın çok geçmeden koşmaya büyük bir tutkuyla bağlandığına tanık olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla yaz başlarken hedefleriniz arasında forma girmek ya da kilo vermek varsa, hiç vakit kaybetme… Şayet tek başınıza koşmak istemiyorsan ya da kendi kendine motive olmak senin için güçse, son dönemin trendi koşu kulüpleri tam da sana göre olabilir. Üstelik birkaç basit tüyoyla kendi koşu kulübünü kurma hiç zor değil. Böylelikle kişisel hedeflerinize ulaşırken başkalarına da ilham verebilirsin.

Başarılı bir koşu kulübü kurmanın 7 yolu

Yakınındaki bir koşu organizasyonuna dahil ol

İnternete ve sosyal medyaya bir göz atıp katılabileceğin bir etkinlik bul. Hali hazırda düzenlenen bir koşu organizasyonunda performans sergilemek ihtiyaç duyduğun motivasyonu kolaylıkla sağlayabilir.

Antrenman günlerini ve toplanma yerini belirle

Kendi organizasyon planını oluşturmadan önce farklı lokasyonlarda düzenlenen koşulardan oluşan bir takvim hazırla. Ardından sana uygun olan bölgeleri ve davet etmek istediğin kişileri belirleyin. Grubun takvimini de dikkate alarak koşu zamanlarını belirle.

Ekiptekiler için bir ihtiyaç listesi hazırla

Grubuna koşarken ne giymeleri gerektiği ve atletizm ekipmanları hakkında bilgi ver. Koşu grubunun organizatörü olarak bu hususu kesinlikle atlamamalısın. Listende su şişesi, koşu ayakkabısı, mevsime bağlı olarak rüzgârlık, saat veya kronometreyle elektronik cihazların bulunduğuna emin ol. Üzerinde grubunuzun ismi yazan tişörtler gibi sana özel giysiler hazırlatmak keyifli olabilir.

Bir koşu rotası seç ve test et

Ekip için eğlenceli bir deneyim olsun istiyorsan, rotanı mutlaka önceden test et.

İnsanları davet et

Çevrendeki insanlara koşu grubunun neden harika bir deneyim olacağını anlat. İnsanlar yeni gruplara sosyalleşmek için katılırlar. Bu nedenle, bazı koşulardan sonra özel aktiviteler planlayabilirsin. Ayrıca sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraflar çekmeyi ihmal etme. Bu paylaşımlar grubunun bilinirliğini arttıracak ve ekibe yeni üyeler kazandıracaktır.

Tüm etkinliklere katıl

Kendi kulübünün etkinliklerine katılmazsan, başkalarını katılımları için nasıl ikna edebilirsiniz? Başlangıçta kimse katılmasa bile planına sadık kal. Başarılarını ve ulaştığın sonuçları arkadaşlarınla paylaşmaya başladığında sana katılmaya karar verebilirler. Örnek teşkil etmek, başkalarına ilham vermek için en etkili yöntemdir.



