KENDİ İLİŞKİ KOÇUN OL!





İlişki danışmanı Caroline Buchanan, kendi ilişki koçun olman için düşünmen gereken bazı şeylerden bahsediyor.

Partnerinle olan ilişkinin dile getirilmeyen kuralları neler?

Örneğin; ‘öncelikle kibar ol’, ‘daima doğruyu söyle’, ‘her şey hakkında konuşabiliriz’.

Gerçekten önemli olan şeyler hakkında nasıl iletişim kuruyorsunuz?

Bir sorunu ya da durumu ayrıntılı şekilde konuşmak için güvenli bir alan yaratıyor musunuz yoksa tartışmalarda sorunlar çıkıyor mu? Bu sorunun cevabını bulduktan sonra, daha iyi bir şekilde nasıl iletişim kurabileceğiniz üzerine düşünebilirsin. Örneğin, evde her hafta üzerine konuşulmasına ihtiyaç duyabilecek şeyler için akşam yemeği organize etmek harika bir fikir.

İlişkinde nasıl nezaket gösterebilirsin?

Partnerine nasıl fazla saygı, empati ve merhamet gösterebileceğin üzerine düşün. Şu anki ilişkinde durum ne, onu belirle.

Partnerinle birlikte olma nedenlerinin bir listesini yapmaya ne dersin?

Diğer yarını neden ilişkinize veriyorsun, peki o da neden bunu yapıyor? Ve ilişkine nasıl katkıda bulunabilirsin?

İlişkini gözlemleyen bir yabancı olsaydınız, partnerinle olan günlük eylemlerin ilişkiniz hakkında neyi ortaya çıkarırdı?

Günlük bazda birbirinize nasıl davranıyorsunuz? Sözlerinizi mütemadiyen tutabiliyor musunuz?

