KENDALL ASLINDA NE İSTİYOR?

Ünlü olmak zor iş. “Muhteşem” olarak nitelendirmemiz de, buz dağının görünmeyen kısmı… Normal bir hayatın özlemini taşıyanlardan biri de Kendall Jenner. Henüz 22 yaşında olan ve attığı her adımla adeta sansasyon yaratan model, dikkat çekmeden dışarıda yürüyebilmeyi istiyor. Çok basit görünen; ama onun cephesinde hayli zor olan bir şeyi yani…

Gittiği her yerde hayranları ve paparazzi tarafından izleniyor olmasının sıkıntısını yaşadığı yadsınamaz bir gerçek. Zira bazen fotoğrafı çekilmeden de evden çıkmayı, tanınmayı tercih ettiğini belirtiyor ve bak ne diyor: “Çok olağanüstü bir hayat yaşıyorum. Bunu dünya için değiştirmeyeceğim ama dışarıda rahatça yürüyebilseydim de şu an olanların hiç biri olmayacaktı.”

Bu yılın başlarında, “Keeping Up with the Kardashians” ile harika(?!!) yaşamını gözler önüne seren Jenner’ın, pek ortalarda görünmemesi gözlerden kaçmadı ve peşinden de bir itiraf geldi. Jenner, “Zihinsel bir çöküşün eşiğinde” olduğu için kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

LOVE Magazine’e konuşan Jenner şunları ekledi: “Geçen sezon herhangi bir şov yapmadım. Çünkü Los Angeles’ta çalışıyordum ve kayıt dışı gibiydim. Zihinsel bir çöküşün eşiğindeydim. ”

Kendall Jenner’ın ruh sağlığı ile verdiği mücadelelerinde dürüst olduğuna daha önce de tanıklık etmiştik. Daha önce de şöhretiyle birlikte giden stresi kabul etmesinin “panik atak” yaşamalarına neden olduğunu itiraf etmişti.