KEDİMLE SOHBETLER: BİR KEDİ HAYATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Her şey tepetaklak olmuşken bir kedinin dokunuşu hayatınızı nasıl değiştirir, hiç düşündün mü?

Otuzlu yaşlarını doldurmak üzere olan mutsuz bir kadının hayattaki çıkmazlarına inat, Sibila ona yepyeni kapılar açar. Sibila bir Habeş kedisinden başkası değildir! Çünkü mutluluğa giden yolları en iyi kediler bilir.

Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan Kedimle Sohbetler, iki tür arasında gelişebilecek en köklü dostluklardan birinin kanıtı olarak okurlarını bekliyor.

MUTLULUĞA GİDEN ÇOK YOL VARDIR, AMA KESTİRMELERİ KEDİLER BİLİR

Sara Leon otuzlu yaşlarını doldurmak üzere olan mutsuz bir kadındır. Artık çok sevdiği işi de onu tatmin etmemektedir. Sevgilisiyle ilişkisinin kötüye gitmesi, ailesinin ekonomik kriz yüzünden yaşadığı maddi zorluklar derken Sara’nın hayatı bir anda değişir. Genç kadın, hayatının berbat bir hal aldığını düşündüğü sırada Sibila ile tanışır – zarif, gizemli bir Habeş kedisi.

Sibila, Sara’yı ondan iyi tanımaktadır. Dahası; zekâ dolu bakışı, sıra dışı mizah anlayışı ve bilgeliğiyle biz insanları binlerce yıldır gözlemlemektedir. Sibila, Sara’ya yaşamındaki güçlüklere göğüs germesi için yardım edecek, hayallerini yeniden inşa etmesi için ihtiyacı olan desteği ona sunacaktır.