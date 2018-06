KEDİ SAHİPLENMEK İSTİYORUM!

Kedi ya da köpek sahiplenmek istiyorsan ve duygusal olarak fazla bağlanmakla alakalı aklında soru işaretleri varsa, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals’dan kıdemli yönetici olan Eileen Hanavan’a kulak vermende fayda var.

Evcil hayvan sahiplenmek inanılmaz derecede faydalı ve faydası sadece evine aldığın canlı için geçerli değil. Sahiplendiğin hayvana ev ortamında ilgi göstererek onun hayat kalitesini yükseltirken, diğer sokak hayvanları için barınakta yer açılmasına vesile oluyorsun. Endişen gayet anlaşılır çünkü bir hayvanla iletişim kurmak için duygusal bağlılık gerekiyor. Eğer minik bir kedi ya da köpek zor durumdaysa ve bir yuvası yoksa, onu evlat edinmen hem senin şansın, hem de onun şansı olacak. Ancak bu mümkün değilse, geçici bile olsa ona evini açmak ve yuvalandırmaya çalışmak da tatmin edici bir his.