KAYLA ITSINES’LE EKİPMANSIZ VÜCUT ÇALIŞMA





Sen de istediğin formu yakalamak için ekipmansız çalışabilirsin. Yani ille de evinde özel spor aletlerine ihtiyacın yok. Sen yaparsın, biz biliyoruz!

O zaman böyle gel. Avustralyalı kişisel antrenör Kayla Itsines, ekipmansız, sadece squat hareketleriyle sana formunu korumanın ya da fit olmanın sırlarını veriyor. Yapman gereken sadece tüm bu hareketleri 15 defa tekrarlaman. Her gün yaptığını düşünürsek çok kısa sürede biçimlenebilirsin. Öyle ki ihtiyacın olan tek şey boş bir alan ve mat. İstikrarını ve gücünü saymıyoruz tabii…

Hadi bugün başla! İlk birkaç günde bile farkı göreceksin. Emin ol…



