KAYGILARINLA YÜZLEŞME ZAMANI!





Kaygı, üstesinden gelmemiz gereken bir konu olduğunu haber vermek için beynimizin geliştirdiği bir strateji. Bu mesajı fırsata dönüştürmek bizim elimizde: Kaçabiliriz, savaşabiliriz veya mesajı doğru anlayarak onunla yüzleşebiliriz.

Kaygıyla nasıl yüzleşebileceğini öğrenmek için tavsiyelerimize kulak ver!

Kaygını dönüştürmek için ilk adım, onu görmek ve kabul etmek. Varlığını inkâr ettikçe, enerjisini beslemiş ve bilinçaltındaki sabotajcı varlığını güçlendirmiş olursun. Geceleri seni uykudan mahrum eden kaygılarına tek tek isim ver. Bu kaygıların hayatındaki yeri ne? Seni nasıl harekete geçiriyorlar? Cevaplar hemen gelmeyebilir; sakin ve sessiz bir ortamda bu soruların cevaplarını düşün ve bir yere not et.

Kaygılarının bir an için gittiğini hayal et . Kendini nasıl hissedersin? Yerine hangi duyguları koyarsın? Bir danışanım, “yerine şükür koyarım” diye cevap vermişti. Başka bir danışanım ise sevgiyi koymak istemişti. Senin cevabın ne olur? Cevabını not ettikten sonra, bununla ilgili en az üç farklı senaryo hayal et. Kendine, en yakın arkadaşına ve eşine bu senaryoları anlat. Anlatırken de kendini -bir an için dahi olsa- bu senaryoların içindeymişsin gibi gör. Senaryoların resmini yap; bir kâğıda yaz ve ara ara açıp oku. Bir danışanım, senaryolarını yüksek sesle okuyarak telefonuna kaydetmişti ve ara ara açıp dinliyordu. Sana hangisi daha cazip geliyorsa onu yap. Burada yaptığın şey beynine alternatiflerin varlığını hatırlatmak. Bunu bir nevi alışkanlık döngüsünü kırmak sayabilirsin. Çünkü beynimiz, alışkanlıklarına fazlasıyla düşkün bir organımız.

Bugünden itibaren kendini dışarıdan biri gibi gözlemlemeye çalış. Kayg ı seni günde ya da haftada kaç kez ziyaret ediyor? Her ziyaret ettiğinde onu fark et ve sana ne hissettirdiğini tanımla. Tam “o” anda nasıl hissettiğine odaklan. Kendine “Şu anda kaygılı olmasaydım nasıl hissederdim?” diye sor. (Rahat, nötr, gevşemiş, neşeli…) Cevabını birkaç kez tekrarla. Kendini kaygıya sürüklenmişken yakalaman ve o anda duruma müdahale etmen, bu döngüyü kırman demek. Üç aya yakın bir zamanda, kaygına gülüp geçecek ve her geldiğinde onu daha kısa süreliğine misafir edeceksin.

Kaygını içine atma ama herkesle de konuşma. Çünkü bazı insanlar sadece kaygıyı körükler. Seni gerçekten anlayan kişilerle konuş. Eğer durum çok ciddi ise bir terapistle görüş. Ayrıca doğa içinde gezintiye çık, düzenli meditasyon yap, sevdiğin insanlarla bolca zaman geçir ve seni rahatlatan bir hobi edin.

Yazı: Talyaa Vardar

