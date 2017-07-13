KAVURUCU SICAKLARDA SERİNLETEN 8 SAĞLIKLI İÇECEK





Kavurucu sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde sıvı ihtiyacımız oldukça artıyor. Çoğumuz da serinlemek için asitli, gazlı soğuk içecekleri tercih ediyoruz. Ancak dikkat! Ferahlamak için tükettiğiniz bu içeceklerin içinde yer alan aşırı şeker kilo alınmasına, yüksek miktardaki asit ise mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor

Dolayısıyla serinlemek için yapmamız gereken şey, seçimimizi sağlıklı içeceklerden yana kullanmak olmalı. Bunun için mutfağınızda her zaman yer alan besinlerden yararlanabilirsiniz pekala. Üstelik bu içecekler bir yandan ferahlamanızı sağlarken, bir yandan da sağlığınız ve güzelliğiniz üzerinde de katkı sağlayacaklar. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan 8 sağlıklı içecek hazırladı.