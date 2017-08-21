KAVANOZDA SAKLAYABİLECEĞİN LEZZETLİ TARİFLER





Yaz sebze ve meyvelerini kışın da tüketmek isteyenler hazırlıklarını önceden yapıyor. 50 bin farklı tarifin yer aldığı Yemektarifleri.com’dan yardım aldık ve bize kavanozda saklanabilen tarifleri verdi. Hayatını kolaylaştırmak, tasarruf etmek ve daha sağlıklı beslenmek isteyenler için konserve gıdalar çok doğru bir tercih.

Kavanozda saklanabilen lezzetler sayesinde, yoğun iş temposunun ortasında kısa sürede güzel bir sofra hazırlamak mümkün. Sizi yemek yapma stresinden kurtaracak olan konserve yiyecekler, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Karpuz Kabuğu Reçeli Tarifi

Malzemeler:

• 1 kilo karpuz kabuğu

• 1,5 kilo şeker

• 250 gram sönmemiş kireç

• 3 litre su

• 1 limon suyu veya 1,5 gram limon tuzu

• Yapılışı:

• Karpuz kabuklarının yeşil ve kırmızı kısımları temizlenir.

• Temizlenen kabuklar kare, üçgen, tırtıklı gibi şekillerde kesilir.

• Kabuklar kireç suyuna konur ve bir gece bekletildikten sonra şurupla pişirilir.

• Bunun için 250 gram kadar sönmemiş kireç bir tülbent içine konup bohça yapılır.

• 2-3 litre suyun içine konup karpuz kabukları da eklenir.

• Bir gece bekletilir.

• Kabuklar süzgeçle toplandıktan sonra kaynamakta olan şurubun içine atılır.

• Karpuz kabukları pişince şeffaf bir hâl alır.

• Şurup koyulaşınca limon tuzu ya da limon suyu eklenir.

• 1-2 dakika daha kaynatılır.

• Soğuduğunda kavanozlara konur.

• Oda sıcaklığında saklanır.

Lahana Turşusu Tarifi

Malzemeler:

• 1 orta boy lahana

• 3 havuç

• 1 baş sarımsak

• 6 çorba kaşığı kaya tuzu

• 1 çorba kaşığı limon tuzu

• 1 şişe sirke

• 1 tatlı kaşığı kişniş (arzu edilirse)

• 8-10 kereviz sapı

• 1 demet dereotu

• 15-20 adet nohut

• Yapılışı:

• Lahananın üst yaprakları çıkarılıp önce ortadan ikiye bölünür, sonra dilimlenir. Havuçlar da soyulup dilimlenir.

• Kavanozun dibine 5-10 adet nohut atılır.

• Lahanalar sıkıca kavanoza yerleştirilir. Her katta aralara havuç dilimleri ve soyulan sarımsaklar konur. Birer kaşık tuz serpilir.

• Kişniş, limon tuzu ve kalan nohutlar eklenir.

• Kavanozun en üst kısmına kereviz sapları yerleştirilir. Bir demet dereotu da bastırılır.

• Kavanozun 1/3’üne kadar sirke doldurulur. 1 şişe yeterli olmazsa eklenebilir. Üzerine de kaynamış ve soğutulmuş içme suyu eklenir.

• Ağzı güzelce kapatılır, serin ve kuru bir yere konur. Eğer su birkaç günde azalırsa tuzlu su eklenir.

• 15-20 gün sonra hazır olur.

Kışlık Menemen Tarifi

Malzemeler:

• Domates

• Yeşil Biber

• Sıvı Yağ

• Tuz



Yapılışı:

• Yeşil biberler doğranıp yağda kavrulur.

• Biberlerin rengi dönünce doğranmış domatesler eklenir.

• Tencerenin kapağı kapalı şekilde kaynamaya bırakılır.

• Kaynamaya başlayınca tuz eklenir.

• Kapağını kapatmadan suyu çekilene kadar pişirilir.

• İyici pişince kavanozlara konur ve kapağı kapatılarak ters çevrilip saklanır.

