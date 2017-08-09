KATY PERRY VE ROBERT PATTINSON AŞKI MI DEDİN?





Katy Perry ile Robert Pattinson, önceki akşam Los Angeles’taki Sunset Tower Hotel’in restoranında yemek yerken görüntülendi.



Yanlarında arkadaşları da bulunan ikili, bir ara kalabalıktan koparak baş başa sohbet etti. Bu dakikalarda hayli yakınlaşan Katy Perry ile Robert Pattinson’ın bir süredir gizlice flört ettiği iddia ediliyor. Önceki ilişkilerinde bir türlü mutluluğu bulamayan Perry’nin Russell Brand ile evliliği kısa sürmüş, ardından Orlando Bloom ile yaşadığı ilişki de ayrılıkla sonuçlanmıştı.



Katy Perry ve Orlando Bloom aşkı sona erdi.

Aşkta şanssız olan Robert Pattinson da Kristen Stewart’ın ihanetine uğramış, ardından nişanlandığı rap’çi FKA Twigs’ten Nisan ayında ayrılmıştı. Perry’nin; uzun süredir hem FKA Twigs, hem de Pattinson ile arkadaş olması da kafaları iyice karıştırdı.

