KATY PERRY VE CARA DELEVINGNE’DEN ‘PLATİN KISA’LIK





Katy Perry ile Cara Delevingne, önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Chanel defilesine katıldı.

Oldukça iddialı oldukça platin… Neredeyse beyaz ve tam anlamıyla pişti! İkisi de saçlarını kısacık kestirip platin sarısına boyatan Katy Perry ile Cara Delevingne’in yan yana gelmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İki yıldız, birbirlerinin saçlarına bakıp gülmeye başlarken Fransız basını, “Katy ile Cara aynaya bakıyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

Sence saçları nasıl? Peki sen bu kadar iddialı olabilir misin?

