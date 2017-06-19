KATY PERRY, TWITTER’IN KRALİÇESİ





Katy Perry, Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Katy Perry bugün Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak Twitter’da rekor kırdı. Katy Perry hayranları, şarkıcı Twitter’a ilk Tweet’iyle girdiğinden beri şarkıcının büyük destekçisi oldu. Katy Perry ilk Tweet’inden bu yana 8 binin üstünde Tweet attı.

2009’daki ilk Tweet’ten bu yana Katy Perry’nin kariyerinde yaşadığı önemli gelişmelere Twitter’dan şahit olundu. Twitter, pop kültürünün fenomenlerinden #LeftShark’ın doğumu ve Perry’nin Ariana Grande, Justin Bieber ve Niall Horan gibi sanatçılara destek ve sevgi dolu Tweet’lerinden; sayısız şarkı, video ve haberleri ilk Twitter’da duyurduğu anlara dek pek çok gelişmeye sahne oldu.

