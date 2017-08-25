KATY PERRY BASKETBOLCU OLDU!





Katy Perry, Nicky Minaj ile birlikte seslendirdiği “Swish Swish” isimli parçaya klip çekti. Henüz yayınlanmayan müzik videosunun bir kısmını Twitter hesabından paylaşan Perry, basketbolcuyu canlandırdı.

Güzel yıldız Katy Perry, Nicky Minaj ile birlikte seslendirdiği “Swish Swish” isimli parçaya klip çekti. Henüz yayınlanmayan müzik videosunun bir kısmını “felakete geri sayım” notuyla Twitter hesabından paylaşan Perry, basketbolcuyu canlandırdı. Tigers isimli bir basketbol takımının hırslı kaptanı olarak görülen 32 yaşındaki sanatçıya klibinde, Nicki Minaj’ın yanı sıra birçok ünlü ismin eşlik ettiği bildirildi.



