KATE MOSS’UN KIZI LILA MOSS, MARC JACOBS’IN YENİ MAKYAJ YÜZÜ OLDU

Kate Moss’un kızı Lila Moss, Marc Jacobs Beauty’nin yeni yüzü oldu.

Moda dünyasının yeni yıldızının kim olacağını hepimiz merak ediyorduk. Yeni nesil isimlerin altın çağını yaşadığı şu dönemde, ikonik süper model Kate Moss’un kızının da Marc Jacobs Beauty‘nin yeni yüzü olması hiç şaşırtıcı değil.

Marc Jacobs; güzelliğini annesinden alan genç Moss’un bu kampanya için nasıl seçildiğini şöyle anlatıyor:

“Lila Moss ile ilk kez 2008’de Ibiza’da tatil yaparken tanıştım. Annesi Kate Moss’u ve bir kaç arkadaşı daha ziyaret edecektim. Sadece 6 yaşındayken bile güçlü karakteri ve güzelliği ortadaydı. Daha sonra 2011’de Kate Moss’un düğününde gördüm. Bu kez daha dinamik ve daha da harikalşmış şekilde duruyordu. En son geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Kate’in onu Marc Beauty kampanyası için sete getirdiğinde gördüm. Bu benim için biraz sürrealdi, çünkü daha Kate’in Perry Ellis’in İlkbahar/Yaz 1993 Grunge koleksiyonunun defilesinde 18 yaşındayken yürüdüğü halni hatırlıyordum. Lila’nın güzelliği, sabrı ve zarafeti bu kampanyayı düşünebileceğimden daha özel hale getirdi. Çektiğimiz her kare ve her görünümü, efor sarfetmeden muhteşem oldu. Harika bir projenin parçası olduğun için çok teşekkürler Lila!”



