KATE MIDDLETON YİNE Mİ HAMİLE?





Yeryüzünde “hakkında en çok hamilelik söylentisi çıkan ünlü kimdir” diye sorulsa son altı yıldır tek bir yanıt gelir: İngiliz kraliyet ailesinin gelini Cambridge Düşesi Catherine Middleton ya da herkesin bildiği adıyla Kate Middleton.

Prens William’ın eşi Kate Middleton bir kez daha benzer bir söylentinin odağında. İnternetteki magazin sitelerinde yer alan iddialara göre Middleton, üçüncü bebeğine hamile.

Üstelik bu iddiaları son iki günde tekrar gündemin ilk sıralarına taşıyan ayrıntı ise Düşes’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte giydiği ayakkabılar.Kate Middleton önceki gün Londra yakınlarındaki bir su sporları merkezini ziyaret etti.

Konsepte uygun olarak da lacivert pantolon, beyaz bluz ve beyaz bir ceket giydi. Kıyafetini de ekoseli ve alçak topuklarıyla tamamladı.

İşte her zaman boyunu iyice yükselten daha uzun ve sivri topuklu ayakkabılar giyen Düşes’in bu tercihi de onun üçüncü kez hamile olduğu söylentilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Her ne kadar Saray tarafından doğrulanmasa da Kate Middleton’ın üçüncü bebeğini beklediği söylentileri onun hayatını yakından takip edenleri heyecanlandırdı.

Aslına bakılırsa bu ayakkabı gözlemcilerinin tamamen haksız olduğunu söylemek de zor. Middleton kucağında çocuğu bile olsa bu tür etkinliklerde yüksek topuklu ayakkabılarından hiç vazgeçmedi bugüne kadar.Söz konusu etkinlikte ise alçak topuklu ve daha rahat ayakkabılar tercih etti. Ancak onun hamile olduğu iddialarına inanmayanlar da Kate Middleton’ın katıldığı etkinliğin atmosferine uygun bir giyim ve ayakkabı tercihi yaptığı görüşünde.

