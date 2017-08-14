KASMADAN ANNELİK YAPSANA…





Taze taze, çok eğlenceli, bir o kadar da annelerin kendinden bir sürü şey bulacağı yeni bir kitap: KASMADAN ANNELİK.

Bu kitap, bebeğini emziremediği için kendini eksik ve suçlu hisseden, daha loğusayken okul seçimlerine başlayan, doğum hazırlık kurslarına eşiyle birlikte giden, yorgunluktan bitap düşmüş haldeyken bile buhar makinesinde ‘organik’ sebze pişirmeye çalışan ama anneliğin keyfini sürmeyi unutan annelere sesleniyor! Evet, günümüz modern anneleri ne yazık ki kusursuz olma telaşıyla anne olmanın güzelliklerini yaşayamıyor. Kendisi de üç çocuk annesi olan kitabın yazarı Daisy Waugh, ‘Kasmadan Annelik’ isimli kitabında kendini suçlu ya da yetersiz hissetmeden, yani “kasmadan’’, keyifli bir ebeveynlik yapabilmeniz için sizi teşvik ediyor.

Kitap son derece samimi bir dille yazılmış. Kendisi de üç çocuk sahibi olan Tara Kitap Kurucusu Selcen Gür, kitabı okuduğunda hissettiklerini şöyle anlatıyor: “O kadar samimi, o kadar çarpıcı ve dürüst bir anlatımı vardı ki, yazarıyla arkadaş olmak istedim. Hani şöyle iki anne buluşup kahve içsek ve dertleşsek fena mı olurdu! Ama yanlış anlamayın, öyle her anneyle arkadaşlık etmeye çok meraklı değilim, ‘çok kasmayan’, ‘eğlenceli’ anneleri seviyorum ben.”

Kitap tek kelimeyle, “Kasmayın” diyor annelere ve anne adaylarına… “Ey anneler, annelikle ilgili bir milyon şeyi dert edip anneliğin keyfini ve doğallığını kaçırıyorsunuz ya, yapmayın bunu” diyor özetle. Yazar Daisy Waugh’a göre annelik, santimle milimle ölçülecek, her anında en mükemmel şekilde hareket edilecek, her sorunda suçluluğun dibine vurulacak bir şey değil. Annelik, hayatın olağan akışında geliştiğinde, arada afallayıp topalladığınız, meşakkatli ama müthiş keyifli, kendiniz gibi olduğunuz ve ‘çok kasmadığınızda’ tadını çıkarabileceğiniz doğal bir süreç.

Şimdi güzelce arkanıza yaslanın, rahat bir nefes alın; çayınızı, kahvenizi ya da sütünüzü artıran içeceğinizi hazırlayın ve hem kitabın hem de anneliğin keyfini çıkarmaya bakın.

‘Çok da kasmayın’.

