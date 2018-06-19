KASLARINI HAREKETE GEÇİR!



Kas liflerini harekete geçir.

Kendini bitkin hissetmen spor salonuna gitmemek için bahane olmamalı. Third Space Elite’ten fitness eğitmeni Andy Vincent, sinir sistemini uyararak mümkün olan en fazla sayıda kas lifini harekete geçirmek için tüm vücut ağırlığıyla yapılan bu dört egzersizli çalışmayı hazırladı. 10 tekrardan 3 set yap.

Goblet squat

Vücut ağırlığının %30 – %50’si. Bir dambıl veya kettlebell’i iki elinle çenenin altında tut. Squat pozisyonuna alçal. Ayaklarının arasını ortalayarak kendini yukarı iterken nefes ver. Bu 1 tekrardır.

Barbell push press

Vücut ağırlığının %40 – %50’si. Halteri göğüs hizanda tut. Dizleri ve kalçayı hafif bükerek barı başından yukarı kaldırmak için yeterli bir momentum oluştur. Halteri yukarıda bir saniye beklettikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dön.

Kettlebell swing

Vücut ağırlığının %25 – %35’i. Kettlebell’i bacaklarının arasında tutarak başla, ardından ön kolların üst bacaklarının iç kısmına değecek şekilde ağırlığı arkaya doğru it. Yukarı doğrulduğunda üst bacak kaslarını sık. Ardından kettlebell’in kendi hareket ivmesiyle gidip gelmesine izin ver. Bu 1 tekrardır.

Chinup

Tüm vücut ağırlığı. Bir chinup bar’ı alttan tutuşla kavra, ardından kürek kemiklerini birbirine yaklaştırmaya çalışır gibi sık. Göğsünü bar’a doğru kaldır, dirseklerinin göğüs kafesine yakın olmasına dikkat et. Tekrar alçal. Bu 1 tekrardır.



