KASLARINI GELİŞTİRMENİN YOLLARI





Güçlü kasların sırlarını açıklıyoruz.

Son yıllarda, kas geliştirmek ve fit görünmek için egzersiz programları uygulayan kişilerin sayısı hızla artıyor. Kaslı bir görünüm, çoğu zaman ideal beden imajıyla bağdaştırılsa da aslında bu her zaman sağlıklı bir bedene sahip olunduğu anlamına gelmiyor. Kısa dönemde kas oranını arttırma arzusuyla hareket eden kişiler yoğun egzersiz ve katı beslenme programları uyguluyor, hekime ve uzmana danışmadan destek ürünleri kullanıyor ve bu durum sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Yaşa, cinsiyete ve bireyin fizyolojik özelliklerine uygun bir egzersiz ve beslenme programının sağlığı ve fit bir görünümü destekleyeceğini hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, bilinçsiz uygulamaların, geri dönüşü zor sağlık sorunlara yol açabileceği hatırlatıyor.

Kaslarını görüntü için değil, sağlık için geliştir

Güçlü kaslara sahip olmak kronik hastalık riskini azaltmaya, kilo kontrolünü sağlamaya, uyku kalitesine ve stres yönetimine yardımcı olduğu gibi bilişsel kapasite ve hafızayı da geliştiriyor. Ancak sağlık otoriteleri kaslarını güçlendirmek için vücudun kaldırabileceğinden daha yoğun ve ağır bir program uygulayan bireylerin fiziksel yaralanma riskleri bir yana genel sağlık tablosunu da olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıyor ve fiziksel aktivitenin mutlaka bir uzman eşliğinde planlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Sağlıklı kas ve iskelet sistemi için ne yapmalıyız?

Egzersiz:

Dünya Sağlık Örgütü, haftada 150 dakika yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi orta şiddetli, dayanıklılık egzersizlerinin yapılmasını buna ek olarak kasların sağlıklı gelişimi için büyük kas gruplarını (bacaklar, kollar, karın, kalça, sırt, omuz ve göğüs) çalıştıracak kuvvet egzersizlerinin haftada 2-3 gün sıklıkla uygulanmasını öneriyor.

Toparlanma:

Kuvvet egzersizlerinin doğal sonucu olarak, kas dokuda yıpranmalar meydana gelebilir ancak vücut bunu daha kuvvetli hale getirerek onarır. Onarım ve toparlanma için ise her kas grubuna en az 48 saatlik bir dinlenme süresi tanınması gerekiyor.

Beslenme:

Sağlıklı bir kas yapısının olmazsa olmazı karbonhidrat, protein ve yağları, yeterli ve dengeli içeren bir beslenme düzenidir. Daha fazla protein tüketildiğinde kasların artacağı yaygın inanılan ancak herkes için geçerli olmayan bir bilgidir. Profesyonel sporcuların protein gereksinimi, düzenli egzersiz yapan bireylerden yüksektir. Uzun süre günlük ihtiyacının çok üzerinde, yüksek protein içeren bir beslenme programı uygulayan kişilerde üre, kreatinin, ürik asit gibi protein yıkım ürünleri ve dolayısıyla böbrek yükü artabiliyor. Ayrıca ihtiyaçtan fazla tüketilen protein, yağ doku olarak da depolanır. Kas gelişimi için en az proteinler kadar önemli olan bir diğer besin öğesi de karbonhidratlardır. Egzersiz süresince, kastaki glikojen depoları kullanılmaktadır.

