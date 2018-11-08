KAŞ ŞEKLİN SENİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?





Yüzündeki imzan olan kaşların ifadeni karakterize eder ve bakışlarına anlam katar. En önemlisi de sana dair ipuçları barındırır ve hatta seni anlatır.

Yüzün merkezinde yer alan kaşların şekli ifadeyi belirlediğinden kimi zaman yumuşak bir görüntü yaratırken kimi zamansa daha sert bir görünüm oluşturabilir. Güzellik Uzmanı Ergül Keskin, bu noktada kaşların en doğru tasarımlarla en doğru ifadeyi verebilmesini sağlamanın mümkün olduğunu dile getiriyor.

Peki kaş modellerinin yansıttığı anlamlar ne olabilir?

Çok kavisli kaşlar sert gösteriyor

Kaşların moda haritasına baktığımızda çok kavisli kaşların bir dönem oldukça trend olduğunu görüyoruz. Şu an için daha dengeli alınmış kaşlar revaçta olsa da hala birçok insan yukarı doğru çıkan çok kavisli kaşları tercih edebiliyor. Ancak yüzü hem daha uzun hem daha sert gösteren kavisli kaşlar aynı zamanda kişiyi sinirli biri gibi yansıtıyor. Eğer kaşlarınızın doğal formu çok kavisli ise veya yanlış işlemler sonucunda öyle aldırmak zorunda kalıyorsan bu noktada uzman birinden yardım almalısın. Kaş kontür uygulaması ile kaşın kavisli formu düzeltilerek daha yumuşak ve doğal bir görüntü elde edilebilir.

İnce alınmış kaşlar yaşlı gösterebilir

İncecik yay gibi kaşlar geçmişte şiirlerin ilham kaynağı olsa da bugün çok tercih edilen modeller arasında yer almıyor. Kaşların giderek kalınlaştığı günümüzde incecik kaşlar, dramatik bir hava yaratsa da çoğu zaman kişiyi olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Ancak ince kaşlarla ilgili söylenenler şu anlama gelmemeli; herkes yüzünün şekli, mimikleri ve karakteristik özelliklerine bakmaksızın kalın kaşlara sahip olmalı. Aksine eğer yüzün küçük, alnın dar ise kalın kaş alanı daraltacağından çok olmamak koşuluyla ince kaş tercih edilebilir.

Çok kalın ve koyu kaşlar maskülen bir görüntü yaratabilir

Belki de son yılların en trend kaş modası kalın ve doğal kaşlardır. Ancak bu durumun biraz abartıldığı yüzün yapısına hiç uygun olmayan ve kendi renginin çok üstünde bir koyuluğa sahip olan kaşları görmek de mümkün. Bu kaşlar, genel olarak daha maskülen ve sert bir görüntü veriyor. Güçlü ve iddialı bir tavır yaratmak isterken doğallıktan uzak abartılı gibi görüntü oluşturmamak için, kaş uzmanının bu konudaki tavsiyelerini dinlemekte yarar var. Eğer kişinin tercih kalın ve koyu kaşlarsa mutlaka yüzün genel hatları, gözlerin büyüklüğü ve diğer etkenler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.

Doğru kaş şeklini bul!