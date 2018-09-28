“KAS ORANIMI ARTTIRMAK İÇİN NASIL BESLENMELİYİM?”





Vücudundaki kas oranını arttırmak için sadece protein yeterli değil.

Kas oranını arttırmak isteyenlerin ilk sarıldığı besin öğesinin protein olduğunu bir gerçek. Ancak kas yapmak için fazlasıyla protein ağırlıklı beslenmek doğru bir yaklaşım değil. Vücuduna ihtiyacından fazla aldığın protein seni daha güçlü veya daha kaslı yapmaz. Aksine vücudun, proteinin fazlasını da yağa dönüştürerek depolar. Kaslarını geliştirmenin yolu, uygun bir egzersiz planıyla birlikte onlara yeteri kadar enerji ve sonrasında protein desteği sağlaman. Egzersiz öncesi ve sonrasında hem karbonhidrat hem de protein almalısın.

Kaynak: Uzman Diyetisyen Dilara Koçak

