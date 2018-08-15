KAŞ DEPRESYONU MU? O NE DEMEK!





Mevsim geçişlerinde yaşanan değişimler doğada olduğu gibi insanlar üzerinde de önemli etkiler oluşturuyor. Özellikle yaklaşan sonbahar mevsiminde yaşanan stres ve depresyonun sonuçları saçlarda ve ciltte olduğu gibi kaşlarda da dökülmeyle son bulabiliyor.

Uzun bir yaz dönemi yerini sonbahara bırakmaya hazırlanıyor. Tüm ruhsal ve fiziksel dengeleri değiştiren sonbahar mevsimine uyum sağlamaya çalışan insan vücudu, bu geçiş sürecinde saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi bazı fiziksel değişimleri yaşayabiliyor. Üstüne birde mevsim geçişiyle oluşan stres ve depresyonun etkisi kaş dökülmeleriyle son bulabiliyor. Bu değişim sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu bakım yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, bakım ve kontrollerle sonbaharı daha az kayıpla atlatmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Özellikle depresyonun da etkisiyle sonbaharda yapraklar gibi kaşlar da tel tel dökülüyor ve ciddi seyrekleşmelerin yaşanabiliyor. Ayrıca yaz dönemini bakımsız geçiren kaşlar, sonbaharda daha da güçsüz olabiliyor. Sonbaharda kaş kayıplarınızı düşürmek için kişiye özel olarak kıl köklerine uygulanan kaş vitamini ve bitkisel yağ içerikli bakım yöntemlerini yaz sonunda uygulayarak kaşlarının daha az kayıpla mevsim geçişini atlatmasına yardımcı olabilirsin.

“Kaş Detoksu” yönteminden bahsedelim mi?

Kaş dökülmesinin dış görünümde ciddi bir sorun olduğuna değinen Didem Özkan, özellikle 20 ve 40 yaş gruplarında mevsimsel dökülmenin sık yaşanabildiğini, bu yaş gruplarının ilkbahar ve sonbahar ayları öncesinde yaz sonu kaş detoksu olarak adlandırılan medikal bakımlarının ihmal etmemeleri gerektiğini söylüyor. Kıl yapısının güçlendirilmesi ve hacim verilmesiyle yapılabilen kaş detoksu uygulaması kendi kaş köklerinizi besleyerek ve canlandırarak mevcut köklerinizi harekete geçirmeyi sağlıyor. Kendi kaşlarından yararlanarak yapılan bu işlemde kıl yapısını güçlendirerek kaşların dolgusu artırılıyor. Sadece 1-2 seansla bu sorunun çözüleceği vadediliyor. Üstelik kaş detoksunun saçlara da önemli faydaları bulunuyor. Yazın yıpranan ve dökülen saçların dökülmelerini engelleyerek daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

