KARŞINDA MET GALA 2018 GÖRÜNÜMLERİ!

Met Gala 2018, yine çok ihtişamlı, çok farklı!
Met Gala, geçtiğimiz gece ABD’nin New York şehrinde düzenlendi ve geriye birbirinden renkli ve ihtişamlı görüntüler bıraktı. Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen moda dolu bu etkinliğin bu yılkı teması Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlenmişti. Vogue Amerika’nın Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.
Dini referansların ön plana çıktığı galanın öne çıkan görünümlerini keşfetmek için okumaya devam et!
Rihanna, cüretkarlığını ve bu yılın temasını epey yansıtan Maison Margiela by John Galliano elbisesi, Christian Louboutin ayakkabıları, Maria Tash ve Cartier mücevherleri, Judith Leiber Couture clutch’ı ile
Selena Gomez, beyaz Coach elbisesi ve Tiffany & Co. mücevherleriyle
Miley Cyrus, Stella McCartney elbisesi ve Sydney Evan mücevherleriyle
Cara Delevigne, eksantrik Dior Haute Couture elbisesi ve aksesuarlarıyla
Zendaya, Atelier Versace elbisesi, Tiffany & Co. Mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla
Travis Scott ve Kylie Jenner, Alexander Wang görünümleri ve Chopard mücevherleriyle
Madonna, ihtişamlı Jean Paul Gaultier elbisesiyle
Jennifer Lopez, Balmain elbisesi, Jimmy Choo ayakkabıları ve çantasıyla
Kendall Jenner Off-White tulumu, Tiffany & Co. mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla
Shawn Mendes ve Hailey Baldwin, Tommy Hilfiger görünümleri, Tiffany & Co. mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla
Gisele, Versace elbisesiyle
Kate Moss, Saint Laurent by Anthony Vaccarello elbisesi ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla
Bella Hadid, Chrome Hearts Official elbisesiyle
Anna Wintour , Chanel elbisesiyle