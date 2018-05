KARŞINDA MET GALA 2018 GÖRÜNÜMLERİ!

Met Gala 2018, yine çok ihtişamlı, çok farklı!

Met Gala, geçtiğimiz gece ABD’nin New York şehrinde düzenlendi ve geriye birbirinden renkli ve ihtişamlı görüntüler bıraktı. Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen moda dolu bu etkinliğin bu yılkı teması Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlenmişti. Vogue Amerika’nın Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.

Dini referansların ön plana çıktığı galanın öne çıkan görünümlerini keşfetmek için okumaya devam et!

Rihanna, cüretkarlığını ve bu yılın temasını epey yansıtan Maison Margiela by John Galliano elbisesi, Christian Louboutin ayakkabıları, Maria Tash ve Cartier mücevherleri, Judith Leiber Couture clutch’ı ile

Selena Gomez, beyaz Coach elbisesi ve Tiffany & Co. mücevherleriyle

Miley Cyrus, Stella McCartney elbisesi ve Sydney Evan mücevherleriyle

Cara Delevigne, eksantrik Dior Haute Couture elbisesi ve aksesuarlarıyla

Zendaya, Atelier Versace elbisesi, Tiffany & Co. Mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla

Travis Scott ve Kylie Jenner, Alexander Wang görünümleri ve Chopard mücevherleriyle

Madonna, ihtişamlı Jean Paul Gaultier elbisesiyle

Jennifer Lopez, Balmain elbisesi, Jimmy Choo ayakkabıları ve çantasıyla

Kendall Jenner Off-White tulumu, Tiffany & Co. mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla

Shawn Mendes ve Hailey Baldwin, Tommy Hilfiger görünümleri, Tiffany & Co. mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla

Gisele, Versace elbisesiyle

Kate Moss, Saint Laurent by Anthony Vaccarello elbisesi ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla

Bella Hadid, Chrome Hearts Official elbisesiyle

Anna Wintour , Chanel elbisesiyle