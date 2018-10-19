KARLIE KLOSS EVLENDİ!

Karlie Kloss, dün sessiz sedasız evlendi! Instagram’da paylaştığı evlilik fotoğrafıyla bizi hayli mutlu eden ünlü model dün Joshua Kushner ile dünyaevine girdi.

Fotoğrafın altına sadece evlendikleri tarihi yazan Karlie’nin bu tür gelişmeleri ani bir şekilde paylaşmasına alışkınız. Zira nişanını da bu yaz aynı şekilde Instagram hesabından duyurmuştu.

Karlie Kloss ve Joshua Kusner‘ın düğünü ondan beklenileceği gibi sadeydi. Öyle ki, düğüne sadece 80 kişi davet eden çifte bu özel günlerinde yanlarında sadece aileleri ve yakın arkadaşları eşlik etti.

26 yaşındaki Karlie‘nin masallardan fırlıyormuş gibi görünen gelinliği ise Dior imzasını taşıyor.