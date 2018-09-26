KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERE ALTIN ÖNERİLER

Sevdiğin işi yapmak imkansız değil. Kariyer değişikliği için de doğru ve akıllı adımlar atman gerekiyor.
Yazı: Talyaa Vardar
“Sevdiği işi yapmayan bir tek ben miyim?”
34 yaşındaki Esin bankacı olarak çalışıyor. Ev kredisi, diğer taksitleri ve küçük çocuğu nedeniyle para kazanıp, evinin geçimine katkıda bulunması gerekiyor. Fakar her sabah işe giderken ayakları geri geri geliyor. İş yerinde zamanını sabrederek geçirdiği için, eve geldiğinde tahammülsüz, sabırsız ve sinirli oluyor. Çocuğunu kendisinden çok gördüğü için evdeki bakıcıyı kıskanacak hâle geliyor.
Esin’in geleceğe dair hayalleri var. Ancak yaptığı işten ve özellikle çevresindeki insanlardan dolayı çok mutsuz. Sevdiği bir işi yaparak geçinmek istiyor. Ancak, neyi sevdiğini de bilmiyor. İçindeki korku yüklü güçlü ses, bunun mümkün olmadığını ve çok geç olduğunu söylüyor. “Kim işini seviyor ki zaten” diyor. Annesi ve babası ona maceraya atılmamasını salık veriyor. Zaman zaman kendisini yalnız hissediyor. Ve bazen bel bölgesinde, bazen de boynunda ağrılar beliriyor. Bu şekilde yaşlanmak istemediğini biliyor. Ancak ne istediğini ve nereden başlayacağını bilmiyor.
Kariyer değişikliği yapmadan önce…
Esin’in hikâyesi sana da tanıdık gelmiş olmalı. Yani yalnız değilsin. Bu bir süreç. Malzemeleri ise sabır, ısrar, heyecan, sevgi, kendine şefkat ve cesaret. Yaratıcı ve güçlü soruları sorarak sabırla, emekle cevaplarını aramaya başlayabilirsin. Akılcı bir yaklaşımla plan yapabilir, kendine yaşam koçluğu edebilir veya dışarıdan destek alabilirsin.
Kalbe uzanan ince ve uzun yolu yürürken, her keşfin tadını çıkararak kazandığın bu ikinci kariyer, akıttığın her ter damlasına bedel bir doyum ile hayatına girecektir.
Başarılı bir kariyer değişikliği nasıl yapılır?
Sana yedi adımdan oluşan küçük bir rehber hazırladım. Bu adımların elbette ki her biri, bu bir sayfaya sığmayacak kadar büyük ve derin. Ancak yine de bir yerden başlamaya yardımcı olacak nitelikte. Hazırsan, başlayalım.
- Doğuştan gelen eğilimlerini anlaman, bu yolculuğun temel taşı. Zayıf yanlarını bilmen ve onlarla yüzleşmen, güçlü yanlarını kucaklaman ve onları sahiplenmen gerek. Bu nedenle yolculuğun en başında “Ben ne seviyorum?” ve “Ben ne istiyorum?” sorularını kendine sürekli sor. Bu soruları sormak için uzun yürüyüşlere çıkabilirsin. Cevaplar er ya da geç mutlaka gelecektir. Bu süreçte terapi ve yaşam koçu yardımlarının yanı sıra, yaratıcı düşünceni teşvik etmek için farklı yerlere seyahatlere çıkmak, günlük tutmak zihnini açacaktır.
- Bu yolculukta sabırlı ve ısrarcı olmak gerekiyor. Zaman zaman inancını yitirebilirsin, öyle zamanlarda birileriyle konuş ve inancını tazele.
- Bir araştırma sürecine dalman işine yarar. Örneğin ilgini çeken mesleklerin bir listesini yaparak, her meslekten en az iki-üç kişiyle sohbet etmeni tavsiye ederim. Onlara soracağın soruları da önceden hazırla.
- Bu yolculuğa dair bir defter veya dosya tutman ve keşiflerini kayıt altına alman, dönüp baktığında nereden nereye geldiğini fark etmeni sağlar.
- Para ve zamanla yarışarak kendini köşeye sıkıştırma. İçsel keşiflerini ve araştırmalarını mümkünse mevcut işini devam ettirirken gerçekleştir. Zaman ve para sıkıntısı insanda panik duygusuna yol açar.
- Kariyer seçimine dair bazı fikirler kafanda belirdiğinde, o konuyla ilgili bazı eğitimler alarak donanım ve becerilerini geliştir.
- Konuyla ilgili network edinmek için zaman ayır, çaba göster.