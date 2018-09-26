KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERE ALTIN ÖNERİLER





Sevdiğin işi yapmak imkansız değil. Kariyer değişikliği için de doğru ve akıllı adımlar atman gerekiyor.

Yazı: Talyaa Vardar

“Sevdiği işi yapmayan bir tek ben miyim?”

34 yaşındaki Esin bankacı olarak çalışıyor. Ev kredisi, diğer taksitleri ve küçük çocuğu nedeniyle para kazanıp, evinin geçimine katkıda bulunması gerekiyor. Fakar her sabah işe giderken ayakları geri geri geliyor. İş yerinde zamanını sabrederek geçirdiği için, eve geldiğinde tahammülsüz, sabırsız ve sinirli oluyor. Çocuğunu kendisinden çok gördüğü için evdeki bakıcıyı kıskanacak hâle geliyor.

Esin’in geleceğe dair hayalleri var. Ancak yaptığı işten ve özellikle çevresindeki insanlardan dolayı çok mutsuz. Sevdiği bir işi yaparak geçinmek istiyor. Ancak, neyi sevdiğini de bilmiyor. İçindeki korku yüklü güçlü ses, bunun mümkün olmadığını ve çok geç olduğunu söylüyor. “Kim işini seviyor ki zaten” diyor. Annesi ve babası ona maceraya atılmamasını salık veriyor. Zaman zaman kendisini yalnız hissediyor. Ve bazen bel bölgesinde, bazen de boynunda ağrılar beliriyor. Bu şekilde yaşlanmak istemediğini biliyor. Ancak ne istediğini ve nereden başlayacağını bilmiyor.

Kariyer değişikliği yapmadan önce…

Esin’in hikâyesi sana da tanıdık gelmiş olmalı. Yani yalnız değilsin. Bu bir süreç. Malzemeleri ise sabır, ısrar, heyecan, sevgi, kendine şefkat ve cesaret. Yaratıcı ve güçlü soruları sorarak sabırla, emekle cevaplarını aramaya başlayabilirsin. Akılcı bir yaklaşımla plan yapabilir, kendine yaşam koçluğu edebilir veya dışarıdan destek alabilirsin.

Kalbe uzanan ince ve uzun yolu yürürken, her keşfin tadını çıkararak kazandığın bu ikinci kariyer, akıttığın her ter damlasına bedel bir doyum ile hayatına girecektir.

Başarılı bir kariyer değişikliği nasıl yapılır?

Sana yedi adımdan oluşan küçük bir rehber hazırladım. Bu adımların elbette ki her biri, bu bir sayfaya sığmayacak kadar büyük ve derin. Ancak yine de bir yerden başlamaya yardımcı olacak nitelikte. Hazırsan, başlayalım.