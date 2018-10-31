KARIN KASLARINI ÇALIŞTIR!

| 31 Ekim 2018| anaslide, FITNESS

 

WH Next Fitness Star Selena Watkins, egzersiz esnasında merkez bölgeni nasıl aktive etmen gerektiğini anlatıyor: 

“Karın kaslarını kullanmak, tüm egzersizlerin olmazsa olmazıdır ama bazı açıklamaları anlamak zor olabiliyor. Eğer ‘göbeğini omuriliğine doğru çek’ veya ‘karnını iyice sık’ talimatlarını kolayca uygulayamıyor ve nefes akışını ayarlayamıyorsan, şunu dene: Karın bölgeni bir savaş zırhı olarak hayal et ve karnının altından göğüs kafesinin üzerine kadar bir fermuar çektiğini düşün. Nefes akışını bozmadan karın bölgeni bu şekilde aktive edince; ağırlık kaldırma, koşu ve hatta dans gibi her aktiviteyi daha güçlü bir şekilde yapabilirsin.”

Last modified: 31 Ekim 2018

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