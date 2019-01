Antrenman yapmana rağmen karın kasların halen görünür değil mi? O halde sana karın kaslarının temelinin mutfakta atıldığını hatırlatalım.

Hepimizin six pack’i var ama görünür olmasının yaptığın antrenman ile bir ilgisi yok. Egzersiz Eğitmeni, Beslenme ve Sağlık Koçu Tuğçe Alpay, “Bu kasların olayı tamamen beslenme” diyor ve ekliyor: “Tabağındakiler six pack’lerinin çıkmasını sağlar. İstersen günde bin tane mekik çek; doğru karbonhidrat, vitamin, mineral almıyorsan, yeterince egzersiz yapmıyorsan, iyi dinlenmiyorsan ya da su içmiyorsan, six pack’lerin hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Antrenmanını kardiyo ile desteklemelisin. Yağlı yemeyi de bırakman gerekiyor. Şekeri bırakıp basit şekeri (meyve ve yemişlerden alınan) tercih etmelisin.”

Güçlü karın kasları için mutfaktan eksik etmemen gereken besinler: