KARIN KASLARI VE SIKI KOLLAR İÇİN





Women’s Health olarak jimnastik aletlerinin fanatiği değiliz. Neden mi?

Çünkü dambıl, kettlebell ve ağırlık gibi bağımsız egzersiz aletlerinin, makinelere göre bünyeye çok daha fonksiyonel güç ve dayanıklılık sağladığını ve daha çok işe yaradığını biliyoruz da ondan. Oysa stabil makineler, sizi aynı yüzey üzerine kilitleyerek hareket alanınızı darlaştırıyor.

Aşağıda izleyeceğin videoyla karın kaslarını harekete geçirip kollarını sıkılaştırabilirsin. Kullanacağın sadece direnç bandı, hepsi o kadar…