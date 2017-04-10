KARDİYO YAPMAYI SIKICILIKTAN KURTARACAK EĞLENCELİ FIT IN CLASS GRUP EGZERSİZLERİ





Kilo vermek için ister kulaktan dolma olsun isterseniz de spor salonlarında sizi yönlendirenler olsun yapacağınız ilk iş koşu bandının başına geçip saatlerce koşmak olacak. Spora kardiyo yaparak başlamak tabi ki de en etkili kilo verme yöntemlerinden olsa da kardiyo için yapacağınız egzersizler bu kadar sınırlı değil. Kardiyoda alışılmış olan ve spor salonlarında sunulan koşu bandı üzerinden vakit geçirmekten başka bir şey değil. Ancak kardiyo egzersizleri bu kadar sıkıcı değildir.

Kardiyo yapmanın amacı; nabız atım sayısının egzersiz boyunca değiştirilmesiyle kan akış hızına müdahale etmektir. Kan akış hızı kas gelişimi ve yağ yakımı için en önemli unsurlardandır. Aslında yapacağınız birçok grup egzersizi de size yağ yakımı ve metabolizma canlandırma konusunda yardımcı olur.

Fit in Class sayesinde tek üyelikle İstanbul’da birçok farklı noktada bulunan salon ve stüdyoda gideceğiniz grup dersleri sayesinde fitness salonlarında yapacağınız alışılagelmiş kardiyo çalışmalarının dışında eğlenerek forma girebilmeniz çok daha kolay.

İşte Fit in Class üyeliğiniz ile yapabileceğiniz farklı kardiyo grup egzersizleri;

Zumba

Tüm dünyada milyonlarca insanı spor bağımlısı haline getiren Zumba, Latin dans ritimlerini dinamik egzersiz hareketleriyle birleştirerek vücudu şekillendiriyor, fit görünmenizi sağlanıyor. Zumba ile sadece kalça ve karın değil tüm kaslar çalışıyor, yağlar eriyor, kan basıncı düzene giriyor. Fit in Class ile birçok stüdyo ve salonda zumba derslerine girmeniz mevcut!

Spinning

Profesyonel bisiklet yarışçılarının bireysel olarak yaptıkları özel antrenman sisteminden esinlenerek oluşturulan Spinning dersleri, denge ve konsantrasyon gerektiriyor ve haftada iki gün 45’er dakikadan yapılarak, birçok kas grubunu çalıştırıyor. Derste ortalama 600 kalori yakabilirsiniz. Urban Riders başta olmak üzere birçok stüdyoda spinning ile forma girebilirsiniz.

Body Pump: Ağırlıklarla kaslarınızı geliştiren ve vücut direncini en kısa sürede kondisyonlu hale getiren bu egzersiz programı ile kendinizi kısa zamanda süper hissedeceksiniz.

Bosu Pilates

Denge topu Bosu üzerinde çalışılan bu kardiyovasküler egzersiz, pilates egzersizlerinin denge topu üzerinde koreografik olarak uygulandığı bir grup dersidir. İçi hava dolu 40 – 50 cm’lik bir yarım küre olan Bosu topu üzerinde denge antrenmanları ile nabzınız hızlanıyor, dayanıklılık ve fiziksel güç artıyor, bol bol kalori yakıyorsunuz. Bosu Pilates derslerini Mood City Club ve farklı birçok salonda deneyebilirsiniz.

www.fitinclass.com



