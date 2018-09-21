KARBONHİDRATI NE ZAMAN TÜKETMELİSİN?





Karbonhidrat tüketimiyle ilgili güzel haberlerimiz var.

Bugünleri göreceğimizi sanmıyorduk ama karbonhidrat nihayet yeniden gözde! Carb backloading olarak adlandırılan ve karbonhidrat depolarını boşaltmaya dayanan bu yeni beslenme şeklinde, sabah saatlerinde karbonhidrat tüketilmiyor. Nedeni ise günün ilk saatlerinde vücudun insülin ve kortizol seviyeleri yüksek olduğu için karbonhidratı yağ olarak depolama eğiliminde olması. İlerleyen saatlerde tüketilen karbonhidrat ise kaslara enerji olarak gidiyor.

Karbonhidratı sabah yerine ilerleyen saatlerde tüketen kişiler üzerinde yapılan küçük çaplı bir çalışmada, katılımcıların kilo kaybettikleri ve daha az yemek yedikleri saptanmış. Yine de henüz bu beslenme şeklinin herkes için uygulanabilir olduğunu söylemek yanlış olur. Ama en azından en iyi sonuç alacak kişilerin kim olduğunu söyleyebiliriz. Uzman Diyetisyen Amy Shapiro, “Akşamları egzersiz yapan kişilerin kasları, vücuda giren bu karbonhidratları anında emer” diyor.

Beslenme hedeflerine göre değişmekle birlikte; sabah ve öğlen saatlerinde karbonhidratı 30 gramla sınırlı tutabilirsin. Akşam egzersizinden sonra ise 150 gram yüksek lifli karbonhidratı rahatlıkla mideye indirebilirsin. İşte nefis bir haber!

