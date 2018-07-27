KARANLIK TARAFTAN GERİ DÖN





Kahveyle ilgili söyleyeceğimiz daha çok şey var!

Kahve çekirdeklerine bir bak. Journal of Medicinal Food’da yayımlanan, Kore’de yapılan bir çalışmaya göre, hafif kavrulmuş kahve, koyu kavrulmuş kahvelerden daha çok hastalıklarla savaşan antioksidan içeriyor olabilir. Öğütme makineleri çiğ çekirdekleri daha kısa sürede işleyip hafif kavrulmuş bir hale getirdiğinde, çalışmaya göre daha fazla antioksidan bileşeni korunuyor. Hafif, orta ve koyu kavrulmuş kahvelerin hepsi ortalama aynı kafeine sahip, bu yüzden tercihinizi değiştirmek keyfini kaçırmayacaktır.



