KARACİĞERİNİN YAĞLANMASINA İZİN VERME!





Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Kamuoyunda bilinen alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor.

Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi veriyor.

Fazla kilon varsa karaciğerini kontrol ettir

Karaciğer yağlanması bakımından en riskli kişiler kilo fazlalığı olanlardır.

Bunun yanında;

Şeker hastaları

Hızlı kilo alıp verenler

Bazı genetik hastalığı olan kişiler karaciğer yağlanması yönünden risk altındadır.

Kalp damar sistemlerini ve beyin damarlarını da tehdit eden karaciğer yağlanması, çoğunlukla iyi huylu olsa da tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Genellikle herhangi bir belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ancak karaciğer test sonuçlarında bozukluk olmasıyla fark edilebilmektedir.

Sağlıklı beslenmeyle önlemini al

Giderek artan obezite, insülin direnci ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olduğu karaciğer yağlanması kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma olasılığını ciddi oranda artırmaktadır. Şeker hastalarının insülin direnci yükseldikçe karaciğer yağlanması görülme riski aynı oranda artmaktadır. Siroz evresine kadar hiçbir belirti vermeyen hastalık sinsice ilerlemektedir. Karaciğer belirti verdiğinde hasta artık siroz olmuştur. Tedavi süreci çeşitli ilaçlarla gerçekleşmektedir ancak sağlıklı ve düzenli beslenme ile fiziksel aktivite en faydalı tedavi biçimidir.

30 dakikanı yürüyüşe ayır

Karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz;

Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir.

Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir.

Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, balık ve sebze tüketilmelidir.

Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalıdır.

Raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak kalınmalıdır.

3 fincan kahveyi sofrandan eksik etme

Karaciğer için en faydalı besinlerin arasında kahve gelmektedir. Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelebilmektedir. Kamuoyunda karaciğer yağlanmasına iyi geldiği bilinen enginar ve deve dikeni kahve kadar etkili sonuçlar vermemektedir. Günde 3 fincan kahve karaciğer hastalarının tedavi sürecine olumlu faydalar sağlamaktadır.

