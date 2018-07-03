KARACİĞERİNE KAHVE ISMARLA





Kahveni ya da bitki çayını keyifle yudumlaman için bir neden daha…

Daha iyi bir sağlık için demle: Journal of Hepatology’de yayımlanan bir çalışmada, sık sık kahve ya da bitki çayı içen insanlarda, yaygın bir karaciğer hastalığı belirtisi olan karaciğer fibrozu daha düşük oranda görüldü. Bu çalışma, geçmişte yapılan ve kafeinin karaciğer fibrozu üzerinde benzer etkiler gösterdiğive çaydaki polifenollerin koruyucu etkileri olabileceğinden bahseden bir çalışmayla aynı düzlemde yer alıyor. Kafein tiryakisi misin? Günde 3 fincandan fazla kahve içenlerin karaciğer hastalığına tutulma riski daha da düşük. Bir fincan daha?

