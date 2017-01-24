KARABUĞDAYI TÜKETMEN İÇİN 10 NEDEN





Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger; bulgur, pirinç, irmik, makarna yerine kullanabileceğimiz sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdayı mutfaklarımızda sıkça kullanmamız için 10 sağlıklı nedeni açıklıyor:

1-Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

2-Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri %90’ın üzerindedir . Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları %100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.

3-Yapılan araştırmalar karabuğdayın düzenli tüketiminin yüksek kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

4-Lif içeriğinin yüksek olması ve düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir.

5- Yüksek lif içeriği sebebiyle tok tutar ve kan şekerini dengeleyerek obeziteye karşı korur.

6-Karabuğday, hipertansiyon ve kardiyovasküler bozuklukların diyet tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

7- İçeriğindeki quarsetin den dolayı güçlü antioksidan kaynağıdır.

8- Karabuğday ‘fonksiyonel gıda’ olarak bilinir. Fonksiyonel gıdalar, hastalık oluşma riskini azaltan gıdalardır.

9- Karabuğday, prebiyotik gıda olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle kolon kanserinin önlenmesinde etkilidir.

10-Bitkisel proteinlerin en iyi kaynaklarından biri olması sebebiyle özellikle vejeteryanların, hamilelerin, çocukların, emziren annelerin, yaşlıların diyetlerinde mutlaka bulunması gereken bir besindir.

