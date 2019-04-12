Kapatıcı, eski bir dost gibidir. Uykusuz bir gecenin veya yorgun düşüren bir hastalığın ardından, göz altı halkalarını kamufle etmek için yardımına koşar.

Makyaj sanatçılarının uyguladığı yöntemlerle, kapatıcıların etkisini artırabilirsin.

Akıllı Formüller Dene

Amacın koyu halkaları kapatmak ve şişliği indirmekse, içeriğinde haloxyl olan bir kapatıcı kullanabilirsin. Haloxyl peptitler, şişkinliğin azalmasına ve koyu görünüm oluşturan pigmentlerin absorbe edilmesine yardımcı olur. Pütürlü görünüme neden olmayan dokusu ile öne çıkan Maybelline Instant Age Rewind Kapatıcı’yı (59,90 TL; Watsons mağazalarında) deneyebilirsin.

İhtiyacın Olan Noktaya Uygula

Makyaj Sanatçısı Grace Lee, “Doğal bir görünüm elde etmek için göz altında seni rahatsız eden nokta neresiyse, ürünü tam olarak oraya uygulamalısın” diyor.

Corrector Kullan

Cilt tonun ne kadar koyuysa kullanman gereken corrector’ın rengi de orantılı olarak daha turuncu tonda olmalı. Eğer beyaz tenliysen açık pembe, buğday tenliysen turuncu tonlarında bir ürün kullan. Sephora Color Correction Renk Düzenleyici Palet’i (94.90 TL) deneyebilirsin.