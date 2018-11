KAOS ANLARIYLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Gergin ortamlarda hepimiz kontrolü kaybedebiliriz. Basit birkaç tüyoyla sakinliğinden ödün vermemeyi öğrenebilirsin.

Ofiste cehennem gibi bir gün geçiriyorsun. Proje teslim tarihin yarın, yöneticin herkesin önünde seni küçük düşürdü ve işin kötüsü internet bağlantın da kopup duruyor. İçinden masanın altına saklanıp ağlamak geliyor ama bu iş hayatında pek hoş karşılanan bir hareket değil. Geriye iki seçeneğin kalıyor: Stresin gününü ve uzun vadede sağlığını mahvetmesine izin vermek veya kaosu basit birkaç adımla savuşturmayı denemek. Evet, doğru seçenek ikincisi! O zaman başlayalım.

Olumsuz düşüncelerini frenle

Olumsuz düşünceler kendi kendine çoğalır. “Telefonuma dönmedi!” diye başlayan endişe sarmalı, “Ona nasıl ulaşacağım?” ve “Raporu sunmazsam kovulurum!” düşüncesine kadar gider. Olumsuz bir durumda düşüncelerini hemen frenlemeye ve pozitif kalmaya çalış. Geçmişinde başa çıktığın stresli durumları veya sana destek olan iş arkadaşlarını düşünmeyi deneyebilirsin. İçindeki ve etrafındaki olumlu, iyi unsurları fark etmek bakış açını değiştirir. Bu da sana enerji verir.

Beş saniye kuralını hatırla

Ani stres yaşadığımız anlarda kendimizi bedenimizden kopuk hissederiz. Bunun önüne geçebilecek en etkili yöntem ise derin nefes almak. Beş saniye boyunca nefes al, beş saniye nefesini tut ve yine beş saniyede nefes ver. Neredeyse hemen kan basıncın düşecek, kalp atışın yavaşlayacak ve daha sağlıklı düşünebileceksin. Dolayısıyla daha iyi kararlar alacaksın.

Dikkatini başka iyi şeylere ver

Neye odaklanacağına karar vermek senin elinde. O hâlde dikkatini hayatındaki iyi şeylere verebilirsin. Bunlar, ofis pencerenden içeri giren güneş ışığı, bilgisayarını (yavaş da olsa) tamir etmeye çalışan bilgi işlem görevlisi, eve vardığında seni bekleyen rahat koltuğun ve bir fincan çayın veya bir kadeh şarabın olabilir. Kaotik düşünceler ve minnet duygusu, aynı yerde yaşayamaz. Odak noktanı değiştirdiğin anda karmaşa da kendiliğinden çözülecektir.

Gabby Bernstein, New York Times’ın çok satanlar listesine giren Judment Detox ve The Universe Has Your Back de dahil olmak üzere altı kitabın yazarı. Konuşmacı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren en geniş meditasyon etkinliğinin sunucusu.