KANSER ÖLÜMLERİ AZALIYOR





Kanser gerçeklerinden bahsedelim mi?

Kanser hastalığı her yıl 8,8 milyon insanın yaşamını yitirmesine sebep oluyor ve haliyle son zamanlarda çevremizde giderek daha fazla kanser vakası ile karşılaşıyoruz gibi de gelebilir. Aslında, bu algı, daha fazla insanın kanserle mücadele ederek bu durumu atlatmasından kaynaklanıyor. Verilere bakıp 1991 yılıyla karşılaştırınca, kanserden yaşamını yitirenlerin sayısının yüzde 26 azaldığını görürüz. Ayrıca başka bir istatistiğe göre de, kanser vakalarının 2035 yılına kadar yüzde 70 oranında artacağı tahmin ediliyor. Amerikan Kanser Topluluğu bunun inanılmaz bir düşüş olduğunu söylüyor. Erken ve teşhis ve tedaviler sayesinde, önümüzdeki dönemde kanser ölümlerinin daha da azalması bekleniyor.

Araştırmalara göre, kemoterapi ihtiyacı her yıl azalırken; kanser daha kanda dolaşırken çok küçük boyutlarda saptanabiliyor. Bazı kanser aşıları umut vadederken, akıllı radyoterapi gibi kişiye özel tedaviler önem kazanacağı belirtiliyor.

